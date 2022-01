El CEO de Ryanair avisa a España de que «no es buena idea» entrar en Air Europa

El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair, Eddie Wilson, ha advertido al Gobierno español de que «no es buena idea» entrar en el capital de Air Europa. «Si fuera un negocio tan bueno, IAG la habría comprado hace meses», ha afirmado. Así lo ha señalado Wilson en declaraciones a Europa Press ante la posibilidad de que el Ejecutivo español decida respaldar a la compañía del grupo Globalia haciéndose con el 40% de su accionariado tras asumir un rescate de 375 millones de euros, mientras que IAG se haría con otro 40%. «Si Air Europa vale algo, alguien la comprará. Si no vale nada, se pone en soporte vital con el dinero de los contribuyentes sin ninguna razón», ha cuestionado. En opinión del CEO de Ryanair, «si la aerolínea desapareciera, los pilotos y la tripulación de cabina encontrarían trabajo en otras compañías», mientras que la demanda sería absorbida por otras compañías verdaderamente eficientes.

«A los contribuyentes españoles no les importan las aerolíneas ni los aeropuertos, sino lo que hacen los turistas al llegar», por lo que, en su opinión, lo prioritario es mantener la conectividad, no a las empresas. Para Eddie Wilson, la entrada de los gobiernos europeos en el accionariado de las compañías aéreas ante la crisis de la Covid-19 «es como pagar los cócteles de tus hijos: solo hará que beban más». «Si les das malos hábitos, nunca serán eficientes», ha declarado Wilson a Europa Press, mostrándose muy crítico con la estrategia de algunos gobiernos europeos ante la crisis financiera de las aerolíneas, al ofrecer rescates multimillonarios o participar en su accionariado.

Rebaja de las tasas aeroportuarias

Wilson ha afirmado que la aerolínea está dispuesta a crecer en España, pero considera que el sistema de transporte aéreo en el país necesita «algunos cambios», comenzando por una reducción de tasas aeroportuarias, compensando estas rebajas una vez que el mercado se recupere, para poder aumentar su cuota de mercado. El consejero delegado de Ryanair ha ratificado su deseo de crecer en España, ya que tiene un producto turístico «fantástico», pero cree que «habría que asegurarse de que está bien conectada». «Tienes que traer a gente aquí, generalmente en avión, pero si los aviones no vienen no habrá turistas», ha avisado.

El directivo irlandés ha señalado que Ryanair es la «única aerolínea que está creciendo de algún modo», mientras que las demás «han quebrado y se han hecho más pequeñas», por lo que hay «menos actores entre los que repartir la demanda». Asimismo, ha puesto en valor que la aerolínea ha traído a 400 millones de personas a España en los últimos 20 años, «más que cualquier otra compañía», por lo que ha vuelto a pedir incentivos que le permitan «traer a más de 50 millones de viajeros» al año. Durante 2021, Ryanair transportó a 23,3 millones de pasajeros a través de los aeropuertos de la red de Aena, liderando el listado. Sin embargo, considera que otros países «sí lo están haciendo bien». Por ejemplo, ha destacado que en Italia la red de Ryanair pasará de 67 aviones antes de la pandemia a 92 el próximo verano, con un aumento de casi el 40%. «¿Por qué? porque los aeropuertos son de propiedad privada y la mayoría de ellos se dan cuenta de que si no tienen a Ryanair no tendrán negocio», ha señalado. Pero en España considera que «se están centrando en el objetivo equivocado». De esta forma, ha reiterado que hay que bajar las tasas aeroportuarias y «no malgastar el dinero en rescatar a aerolíneas privadas que no harán nada por la economía».

Además, en su opinión, la red de aeropuertos de España no necesita ampliar sus capacidades, porque la infraestructura es bastante fuerte, sino aumentar su ocupación, «incentivando a las aerolíneas a traer turistas». «Quizás El Prat necesite más capacidad, pero el resto están vacíos». Por otra parte, en el terreno económico, Wilson ha señalado que la recuperación ha avanzado bastante y se encontraba «en el buen camino» antes de la Navidad. Sin embargo, la aparición de la variante ómicron trajo consigo de nuevo las restricciones, lo que «hace mella sobre la confianza».

Confía en un buen verano para el sector

En ese sentido, se ha mostrado esperanzado en que la vacuna y los refuerzos permitan un buen verano, dado el menor número de hospitalizaciones con la nueva variante, pese a la mayor transmisibilidad. «Tenemos muchas esperanzas en este verano», ha subrayado. Las perspectivas de la compañía para el ejercicio 2021 son de unas pérdidas de entre 200 y 400 millones de euros, la mitad -o más- de los 800 millones registrados el año anterior. Para este verano la flota de la compañía habrá crecido en 50 aeronaves, mientras que en los próximos cuatro años espera recibir 200 aviones nuevos.