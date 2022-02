El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este domingo, tras decidir que el Defensor del Pueblo investigue los abusos en la Iglesia, que «las víctimas no pueden seguir silenciadas» y que el objetivo es que esos abusos «no queden impunes». Sánchez ha optado para esa investigación por la vía del Defensor del Pueblo y no por una comisión parlamentaria después de reunirse esta semana con una de las víctimas de esos abusos, el escritor Alejandro Palomas. Palomas ha expresado este domingo su satisfacción por el compromiso del Ejecutivo tras conocerse que impulsará la investigación mediante una proposición no de ley. Una iniciativa que presentará este lunes el grupo socialista del Congreso y que deja en manos del Defensor del Pueblo la redacción de un informe asesorado por un comité de expertos y representantes de diversas instituciones, incluida la Iglesia.

«Lo conseguimos (...) El eco de muchas voces pequeñas es, sumadas todas, un terremoto. Hoy es un gran día», ha escrito Palomas en Twitter ante esa decisión. En esta misma red social, Sánchez ha señalado tras el mensaje del escritor: «Las víctimas no pueden seguir silenciadas. Es hora de reparar vuestro dolor y evitar que vuelva a suceder. Con el compromiso de que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia no queden impunes. Gracias, Alejandro Palomas, por tu voz, una de las muchas que han abierto camino». Según la proposición que presentará el grupo socialista, con la investigación se aspira a determinar responsabilidades, reparar a las víctimas y planificar las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de estos casos.