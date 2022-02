Vox ha publicado este miércoles un vídeo con imágenes de su líder, Santiago Abascal, siendo acosado y amenazado por 'abertzales' en el País Vasco como respuesta a la defensa del presidente del PP, Pablo Casado, de los principios de su partido para toda negociación tras las elecciones de Castilla y León celebradas este domingo. Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP este martes, Casado trasladó su apoyo al presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para buscar un Gobierno «en solitario» sin Vox y subrayó que los 'populares' no renunciarán a sus principios en las negociaciones para formar gobierno. Vox ha respondido este miércoles a este comentario con un vídeo de cuatro minutos de un joven Santiago Abascal en Euskadi.

En uno de los fragmentos se ve al ahora líder de Vox con tan solo 24 años en la puerta de una sede del PP recibiendo insultos al paso de una manifestación 'abertzale'. El vídeo también recoge la toma de posesión de Abascal como concejal del PP en Llodio junto a Carlos Urquijo en una tensa sesión en la que fueron empujados, insultados, amenazados e incluso agredidos. «Estos son los principios de Santiago Abascal», reivindica Vox ante las palabras de Casado.

Abascal ya avisó este martes de que no responderá a las «manipulaciones y caricaturas» que a su juicio hacen sobre su formación política, después de que Casado señalara también que está en contra del «bloque de ruptura que forman hoy los populismos a un lado y a otro». «Más de un año después, sigo dispuesto a hacer un ejercicio de paciencia y no responder a las manipulaciones y caricaturas que hacen de Vox los que solo piensan en su sillón amenazado», apunta en su comentario, en el que adjunta un fragmento de su intervención en el Congreso durante la moción de censura que presentó contra el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020. Ese debate de la moción de censura supuso la ruptura pública entre Casado y Abascal tras la dura intervención del líder del PP y ambos líderes han reconocido que no han hablado desde entonces.