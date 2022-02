El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares. «Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza», ha expresado en una comparecencia en el Patio de Cristal del Palacio de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP. Este supuesto espionaje al hermano de la presidenta regional desde la EMVS ha reabierto la guerra interna que mantienen entre la Dirección Nacional del PP y el equipo de la dirigente.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un «análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años para determinar si el detective o la empresa para la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja», ha apostillado. «De ninguna manera vamos a permitir que haya duda os sospecha sobre el Ayuntamiento o sobre las empresas del Ayuntamiento. Hemos demostrado que llegamos hasta el final de nuestras posibilidades para averiguar la verdad. Si hubiera sido cierta o se hubieran acreditado (los hechos), el Ayuntamiento habría adoptado todas las medidas oportunas para que este tipo de hechos no se produzcan. No vamos a permitir que el Ayuntamiento sea usado con fines espurios o partidistas», ha lanzado.

Tal y como ha explicado Almeida, le dieron traslado, en torno al 15 o 16 de diciembre, de una información en la que se aseguraba que «se puede haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la EMVS», algo que según ha relatado, estaba en conocimiento de la jefa del Ejecutivo madrileño. «Se me indica que efectivamente esta persona viene con el conocimiento de la presidenta de la Comunidad, y en ese momento me comprometo a hacer todas las averiguaciones necesarias que permitan determinar si se ha producido esa reunión, si no, y en caso de haberse producido, tomar las medidas necesarias para actuar contra el responsable, el trabajador de la EMVS y proteger la honorabilidad del Ayuntamiento de Madrid», ha explicado. A continuación, el alcalde de la capital dio instrucciones al presidente de la EMVS (Álvaro González) «para que hiciera las averiguaciones oportunas y para que adoptara las medidas que entienda adecuadas para aclarar si se produjo o no esa reunión». En entonces cuando González, según el regidor, «habla con el detective, que niega esa reunión; habla con el trabajador de la EMVS, que se indica que es quien estuvo en esa supuesta reunión, que niega de forma tajante haberse reunido con nadie, y en particular con el detective para tratar cualquiera cuestión que versara sobre Díaz Ayuso o familiares». Con estos datos en su haber, Almeida llamó a la persona que lo contactó y le da traslado de lo averiguado.

Sobre la posibilidad de que el director general de Alcaldía, Ángel Carromero, estuviera detrás del supuesto encargo para espiar a la presidenta, Almeida ha dado a conocer que habló con él «a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones». «Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares», ha subrayado. A renglón seguido ha advertido de que «no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid» y que «en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento». Con quien no ha hablado Almeida sobre estas informaciones, tal y como él mismo ha manifestado, ha sido con Isabel Díaz Ayuso. «No he tenido ocasión de hablar con la presidenta», ha manifestado.