Los diputados del PP en el Congreso se han alineado mayoritariamente al lado del presidente del partido, Pablo Casado, frente a lo que consideran «deslealtades» y «ambiciones personales», en referencia velada a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Acabada la rueda de prensa del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la que se anunciado la apertura de un expediente a la dirigente madrileña por sus acusaciones contra la dirección nacional, buena parte de los diputados del Grupo Popular han empezado a lanzar mensajes desde sus redes sociales en apoyo de Casado.

«Las deslealtades de los más cercanos son las más dolorosas», ha escrito el gallego Jaime de Olano, uno de los vicesecretarios de Casado. «Orgulloso de formar parte de tu equipo, presidente», ha puesto Pablo Montesinos, responsable de Comunicación del partido. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha abundado en la misma idea: «En el PP, la responsabilidad, la lealtad y la ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido por respeto a nuestros votantes y afiliados», ha señalado en otro mensaje recogido por Europa Press.

Para la navarra Ana Beltrán, responsable de Organización, «el compromiso de Casado con la ejemplaridad es incuestionable» y «nadie está por encima de la honorabilidad». «Estoy seguro de que, cuando todo esto pase, los españoles valorarán la prudencia y buen juicio de Casado con esta cuestión», ha apuntado el madrileño Antonio González Terol, vicesecretario de Política Autonómica. «En política y en la vida no están permitidas las deslealtades», señala Víctor Píriz, diputado por Badajoz. «Los cargos públicos deben ser ejemplo de lealtad y hoy en Puerta del Sol no ha sido así», añade Luis Santamaría, portavoz de Justicia del PP. El jienense Juan Diego Requena subraya que Casado «no se merece esta deslealtad tan grande, se llame como se llame y sea quien sea». «Casado es una de las personas más honradas y nobles, no puedo entender los ataques que está recibiendo», apunta el vallisoletano José Ángel Alonso.

El apoyo a Casado ha sido mayoritario en el Grupo Popular, pero no unánime. No ha habido ningún mensaje de respaldo por parte de la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo, que tras conocerse el supuesto espionaje a Ayuso había hablado públicamente de prácticas de «vertedero». Y la diputada Pilar Marcos, que fue jefa de gabinete de Álvarez de Toledo, si ha 'colgado' en redes sociales varios mensajes de apoyo a la presidenta madrileña: «Yo, con Ayuso», ha publicado Marcos.