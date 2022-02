Ayuso reconoce que su hermano cobró una comisión pero dice que ella no ayudó

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que su hermano cobró una comisión por el contrato adjudicado a una empresa de un amigo suyo pero ha dicho desconocer la cantidad y ha asegurado que, en todo caso, «no es ilegal». En declaraciones a la Cope, Ayuso ha insistido en que el contrato adjudicado no es «ni ilegal ni poco ejemplar», y ha subrayado que «nunca se va a poder demostrar» que ella haya ayudado a su hermano «en nada». «Lo ilegal es si yo intervengo para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho», ha continuado explicando la presidenta, que ha recalcado que nadie de su Gobierno intervino en esa operación, «nadie ha contratado nada -ha dicho-».

En este sentido, ha emplazado a escuchar a las 12.30 horas la rueda de prensa de los consejeros de Presidencia y Justicia, Enrique López, de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que explicarán «con todo detalle» la operación. «A ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es una administración honrada». Ayuso ha vuelto a lamentar el daño que asegura que le está haciendo su propio partido, y se ha mostrado convencida de que alguien ha querido engañar al presidente del PP, Pablo Casado, respecto a sus intenciones. «Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, Casado conquista la Presidencia de España. Quiero pensar que le están engañando, no me puedo creer que, estando en lo importante, yo tenga que demostrar mi inocencia», ha aseverado. La presidenta ha insistido en que no puede entender que teniendo «mayoría absoluta en Madrid, porque estoy convencida -ha dicho- de que hemos crecido mucho desde el 4 de mayo» (la fecha de las elecciones regionales en las que logró 65 escaños, a 3 de la mayoría absoluta), «de repente hay alguien que quiere que a mí no me vaya bien, ni a Casado tampoco».