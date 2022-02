Ayuso vs Casado: la 'mordida' que hace tambalear al PP

La guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso avanza con más sombras que luces. Las esperadas declaraciones de este viernes del líder del PP sobre el «espectáculo lamentable», que, según él, está dañando la imagen del partido, devuelven a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la casilla de inicio, en una nueva oportunidad de aclarar la trama en torno a la 'mordida' que percibió su hermano de un contrato público de mascarillas en 2020. Casado ha respondido a las acusaciones de espionaje de Ayuso, ha descartado que la información le llegara de Moncloa y ha dejado a Ayuso en una situación crítica: o bien lo que hizo fue éticamente reprobable o bien se cometió un delito. «No es ilegal», pero la comisión «es de un un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias», ha dicho.

Casado ha puesto sobre la mesa la cifra exacta de la que se benefició el hermano de la presidenta madrileña. Concretamente, 286.000 euros. «Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros», ha dicho al periodista Carlos Herrera en Cope. El contrato en cuestión fue por valor de 1,5 millones de euros, otorgado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive S.L, la empresa de un conocido del hermano de Díaz Ayuso. «Habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro». Casado ha dado una de cal y otra de arena, y sobre todo no ha querido dar nada por seguro. No acusa, sólo advierte: «Si hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar, el adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid es esta cantidad, en concepto de este trabajo, entonces, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad».

El líder de los populares ha recalcado que desea «fervientemente» que no haya irregularidad, ha reconocido sentirse «decepcionado» y ha rogado: «Todo esto tiene que acabar». Casado ha negado cualquier campaña contra Ayuso, ha recordado que él es quién la ha designado y ha señalado que él no se merece las acusaciones de la presidenta madrileña en su contra ni la «lluvia mediática» de «desprestigio» e «insidias» que cree que se desplegó en su contra tras pedir cuentas a la dirigente.

Por su parto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en que el presidente del PP, Pablo Casado, le dijo que el dossier con información sobre su hermano vino de La Moncloa y ha sostenido que ha sido el PP quien se ha dedicado a moverlo entre los periodistas. Al tiempo, ha reiterado que «no hay nada ilegal».