Este marzo más de 200.000 pensionistas de España comenzarán a cobrar el nuevo plus de las pensiones. Se trata de un complemento al que accederán aquellos que cumplan una serie de requisitos. Aquí te explicamos quién lo puede percibir, de qué depende la cuantía y a partir de cuándo lo podrán disfrutar.

El objetivo del plus es compensar a quienes se jubilaron antes de tiempo antes de la revalorización de las pensiones aprobada a finales de enero de este 2022. Y es que percibirán menos que quienes se prejubilen con los nuevos coeficientes. Así, la Seguridad Social pretende equiparar sus condiciones. El incremento se empezará a cobrar entre marzo y mayo de este año y se incluirá en las próximas 14 pagas -teniendo en cuenta las extras de verano y Navidad-

¿Cuánto cobraré y qué tengo que hacer?

Este plus para los prejubilados variará entre los 4,5€ y los 82€. Esto dependerá de la diferencia entre la pensión que cobran actualmente y la que cobrarían, de aplicarse las nuevas medidas de la reforma de las pensiones. Pero, tranquilidad: quienes lo quieran cobrar no tendrán que hacer ningún tipo de gestión ni cálculo complicado. Ni siquiera es necesario acudir a ninguna oficina. Será la propia Seguridad Social quien se encargue de gestionar el plus y realizar el cálculo en cada caso. El Instituto se ha dado un plazo máximo de tres meses para activar el plus e incluirlo automáticamente en la pensión de cada mes.

Requisitos para percibir la ayuda

¿Todos los prejubilados podrán beneficiarse nuevo plus? Lamentablemente, no. Solo podrán acceder al plus quienes cumplan los siguientes requisitos:

Haberse prejubilado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021 .

entre el 1 de enero de y el 31 de diciembre de . Si la jubilación ha sido voluntaria, la retirada habrá tenido que ser como máximo dos años antes de tener la edad legal.

Tener cotizados al menos 44 años y 6 meses.

Tener una pensión de 900 euros o menos , a partir de los 40 años cotizados.

La Seguridad Social calcula que unos 240.000 pensionistas se encuentran en posición de ser beneficiarios.

El porqué de este complemento

Este incremento se explica por la subida de las pensiones, aprobada el 25 de enero en Consejo de Ministros. El real decreto revalorizó las pensiones de este 2022 con una subida del 2,5 % y del 3 % para las pensiones mínimas y no contributivas. La revalorización trata de paliar así el incremento de precios, que en 2021 fue, según el Índice de Precios al Consumo (IPC), del 6,5%.