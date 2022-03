El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará finalmente armamento a Ucrania, además de su contribución al envío de armas a cargo del fondo común de la Unión Europea. Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Ucrania. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que desde el primer momento había entendido que la mejor forma de ayudar a Ucrania era con acciones coordinadas por parte de la Unión Europea tanto en la ayuda humanitaria como enviando material ofensivo y defensivo al país para hacer frente al ataque de Rusia.

Esa acción conjunta ha insistido que cree que es mejor que un «sumatorio» de acciones individuales por parte de los países y, por ello, ha dicho que defendió la activación del fondo europeo para la paz en el que España es el cuarto contribuyente. «Esa ha sido mi posición y creo que es la adecuada. Ante una amenaza europea debemos dar una respuesta europea, coordinada, unida», ha insistido antes de recordar que eso es lo que ha pedido también el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell. Pero ha añadido que ante el hecho de que algunos grupos hayan puesto en cuestión el compromiso del Gobierno al circunscribirse sólo a una acción conjunta, ha decidido finalmente que España envíe también directamente a Ucrania material militar ofensivo.

Un anuncio que ha sido acogido con aplausos de los diputados socialistas que no han sido secundados por los parlamentarios de Unidas Podemos. Sánchez, que ha defendido la unidad de todos los grupos ante el «brutal ataque de Putin a Europa» ha subrayado: «Hoy el 'no a la guerra' de Irak es el 'no a la guerra' de Putin». El presidente del Gobierno ha aprovechado para ratificar que España no enviará tropas a Ucrania, como tampoco va a hacerlo la OTAN.