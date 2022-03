El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre si habría que investigar al exlíder del PP Pablo Casado y a Teodoro García Egea por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Sobre este juzgado recayó una denuncia contra el expresidente del PP y el exsecretario general del partido por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación al caso de los supuestos cobros irregulares de Tomás Díaz Ayuso por realizar gestiones con China para traer mascarillas en la primera fase de la pandemia del Covid, algo que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Un abogado de Barcelona interpuso en los juzgados ordinarios de la capital una denuncia después de que Casado manifestase en una entrevista en la 'Cope' que le llegó de forma anónima una información a finales de verano que contenía datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta de Madrid que no obran en poder de cualquier persona. Una vez que la denuncia recayó en este juzgado, el instructor ha dado traslado a la Fiscalía para que valore si se debe investigar o no a sendos exlíderes populares, informe que en cuyo caso es preceptivo pero no vinculante, apuntan las mismas fuentes. La petición se realiza en aras a decidir si se admite o no a trámite la citada denuncia.

En el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, se expone que «está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa a Tomás Díaz Ayuso con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal».