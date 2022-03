La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro española, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida este lunes por el Gobierno.

«Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro», ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández tras el fin de la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Ha insistido en acusar al Gobierno a través de las redes sociales de sentarse a negociar con «las personas equivocadas», ya que las negociaciones han sido con el CNTC, el interlocutor del sector con el Gobierno e integrado por grandes patronales, en el que la Plataforma dice no sentirse representado.

«Estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos», ha advertido esta plataforma.