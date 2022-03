La madre de Marta Calvo pide apoyo para ampliar la prisión permanente revisable

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha reclamado apoyo político para que salga adelante en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa presentada por el PP, que propone ampliar la prisión permanente revisable a los casos en los que se oculta el cadáver o se trata de asesinos reincidentes. Así lo ha afirmado este jueves tras reunirse con la portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretaria general del PPCV, María José Catalá, quien ha anunciado una iniciativa parlamentaria para que desde la Generalitat se inste también al Gobierno a acometer esa reforma del Código Penal. La madre de Marta Clavo, cuyo cadáver aun no ha sido encontrado, ha afirmado tener esperanza en que esta propuesta salga adelante el próximo martes en el Congreso delos Diputados, y ha pedido a las formaciones no estén de acuerdo con ella, que, al menos, se abstengan y permitan su aprobación.

Ha dicho que este es el deseo de todos los padres de España, que se cambie la ley porque, en su caso, según ha dicho: «Desgraciadamente mi hija falleció el 7 de noviembre de 2019 y a fecha de hoy no tengo a mi hija. Solo una persona sabe dónde está» y no lo dice porque «tiene una ley que le ampara a callar». Burón cree que matar a alguien y ocultar su cadáver «tiene que estar más castigado», y ha explicado que como madre está sufriendo por no poder dar a su hija «un descanso en paz» porque el asesino confeso de Marta Calvo «no dice dónde está porque la ley le ampara». «Pido que esto salga adelante por mi hija, por todas ellas, y por todas las que puedan venir, que ojalá no haya ninguna más», ha manifestado Marisol Burón, quien también ha deseado que desde Les Corts se pueda hacer presión para que el martes en el Congreso «esto tire para adelante».

La síndica del PP, por su parte, ha considerado que esa modificación del Código Penal es «tan necesaria», que desde se han movilizado para llevarla al Congreso, pues tanto Marisol como Marta Calvo merecen que toda la sociedad «dé ese paso al frente». «Todos los que somos padres no podemos quedarnos ajenos a esta realidad, no podemos dar un paso atrás ni cerrar los oídos y los ojos a una realidad que requiere una modificación del Código Penal», ha destacado. La dirigente del PPCV ha manifestado que para el legislativo hacer este cambio es «algo sencillo», pero para la sociedad sería algo «muy valioso».