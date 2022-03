La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que, en la actual coyuntura de elevados precios de electricidad y carburantes, las compañías eléctricas y las petroleras «tienen que contribuir a la solución final y aportar». En el caso de las petroleras y en el marco del conflicto del sector del transporte, Montero ha explicado que el Gobierno les ha pedido un «esfuerzo» para que ayuden a bonificar el gasóleo, sobre todo en el uso profesional, para poder rebajar el precio del combustible. Y en lo que respecta a las eléctricas, ha señalado que hay que «minimizar» los llamados «beneficios caídos del cielo» para que los precios de la electricidad sean «reales» y «no se vean artefactados» por la cotización del gas dentro del 'pool'.

Montero, en declaraciones a Antena 3, se ha mostrado convencida de que en la reunión de este jueves con los transportistas se llegará a un acuerdo para rebajarles el precio del combustible y devolver la normalidad al sector. La ministra ha explicado que lo que ha planteado el Gobierno no es una rebaja de la fiscalidad de los carburantes para uso profesional porque el IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos se encuentran ya «en el mínimo», sino que se han propuesto ayudas directas (bonificaciones) para bajar el precio del combustible. Los detalles de la propuesta del Gobierno, que el lunes ofreció 500 millones de euros para bonificar el gasóleo profesional, se darán en la reunión de este jueves con el sector del transporte, se aprobará el próximo día 29 y entrará en vigor el 1 de abril. Preguntada por las razones por las que el Ejecutivo está tardando en dar una respuesta a los problemas que están teniendo diferentes sectores económicos por el alza de los carburantes, la ministra ha señalado que, antes de aprobar nada, hay que dialogar con todos ellos para que las medidas sean eficaces.

En cuanto a por qué no sientan a la mesa de negociación del sector del transporte a la plataforma que ha convocado el paro indefinido en el sector, Montero ha insistido en que el Gobierno se está reuniendo con quienes son los representantes «legítimos» del transporte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 90% del sector. «Esas son las reglas de juego y hay que respetarlas. Hacer lo contrario rompería las reglas de juego democrático», ha indicado. Respecto a la actuación de algunos piquetes en este conflicto, Montero ha dicho es que consciente de que hay transportistas que se sienten «coaccionados» a la hora de sacar su camión y ha asegurado que, «desde el primer día» del paro, el Ministerio del Interior desplegó más de 24.000 agentes. «Pero la capilaridad del sector del transporte hace que no se pueda llegar a todas partes. Yo espero que con el acuerdo de hoy se respete lo acordado y no se recurra a fórmulas violentas», ha subrayado la ministra.

Montero ha descartado la petición del nuevo líder del PP y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de recurrir al Ejército para paliar los efectos del conflicto del transporte porque ello supondría la interrupción de las negociaciones con el sector. «No es la parte mollar de este conflicto, la parte mollar es que se garantice el trabajo a quien quiera hacerlo y la obligación del Gobierno es conseguir un acuerdo dialogado con el sector», ha subrayado.

Respecto a la reunión del Consejo Europeo que arranca este jueves y en la que se abordarán medidas para contener los precios de la electricidad, la ministra de Hacienda ha afirmado que del resultado de este Consejo «dependerá en gran parte» la capacidad efectiva que tenga el Gobierno español de rebajar el precio de la electricidad. «Tiene que existir una percha legal para sacar el gas del 'pool' o al menos topar ese precio para que no contamine el resto de precios de la energía», ha apuntado Montero, que ha reconocido que, pese a la suspensión y la rebaja de impuestos a la electricidad, el «sentir» de los ciudadanos es que esto «no se nota» en la factura. Montero ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva toda la semana «intentando convencer» a los líderes políticos europeos de la necesidad de cambiar la regulación del sector eléctrico y ha mostrado su confianza en que, del Consejo Europeo, salga un acuerdo que permita rebajar los precios.