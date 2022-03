Los convocantes del paro exigen al Gobierno que pida perdón por criminalizarles

La entidad convocante del paro de los transportistas de mercancías por carretera ve insuficientes las medidas recogidas en el acuerdo suscrito por el Gobierno y otras asociaciones del sector, y ha exigido al Ejecutivo que pida perdón después de haberles criminalizado. «Nos tienen que pedir perdón, nos han estado criminalizando (...) Es necesario que nos vea ya, esto no se puede dilatar en el tiempo, mientras no negociemos con el Ministerio no habrá ningún tipo de arreglo», ha subrayado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, a su llegada a la manifestación organizada este viernes por la entidad en Madrid.

La ministra de Transporte se reunirá este mismo viernes con los convocantes del paro Aclamado y vitoreado a gritos de «presidente, presidente» por quienes participan en la protesta frente a la sede del Ministerio del ramo, Hernández ha calificado de «engaños» y «propaganda» las medidas pactadas con las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). «Hoy es buen día para empezar a negociar, si no se avienen a eso esto no se levantará», ha insistido Hernández. Está previsto un encuentro entre la Plataforma y la titular de Transportes, Raquel Sánchez, para este viernes a las 17.00, según ha informado el propio Ministerio. El presidente de la Plataforma ha recalcado que en su opinión el acuerdo suscrito esta madrugada con otras asociaciones no tiene validez debido a que éstas no representan los intereses de los trabajadores de base.