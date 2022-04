No, no podrás ir a trabajar a la oficina sin mascarilla a partir de este miércoles. A pesar de que este 20 de abril se levante la obligatoriedad de utilizar cubrebocas en espacios en interiores, esto no quiere decir que este sistema de protección vaya a desaparecer por completo tras más de dos años de pandemia del coronavirus. La medida será aprobada en el Consejo de Ministros este martes 19 y después aparecer reflejada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles.

Entonces, si no puedo acudir sin mascarilla a mi puesto de trabajo, ¿quién decide si me la puedo retirar o no? Una vez publicado la norma en el BOE, el Ejecutivo ya ha adelantado que serán las empresas las que decidan qué quieren hacer con la mascarilla en el interior de sus edificios. En concreto, lo hará el departamento de riesgos laborales, que tras un análisis de la situación en la empresa, valorará cuál es la decisión más oportuna y, posteriormente, se lo comunicará a sus trabajadores. Noticias relacionadas Adiós a las mascarillas en interiores: ¿Dónde sigue siendo obligatoria? A pesar de su retirada, los expertos siguen recomendando su uso en espacios en los que no se pueda ventilar correctamente y tampoco se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros entre trabajadores. Más allá de las oficinas, a la espera de la norma están todos aquellos trabajadores que están expuesto de cara al público. A falta de 24 horas para su entrada en vigor, todavía desconocen como deberán actuar a partir del miércoles. El comercio y la distribución (supermercados, tiendas de ropa...) están esperando a ver el contenido del decreto que apruebe el Gobierno para pronunciarse al detalle. Aunque todo apunta, a que también en este tipo de empresas, con la mayor parte de la plantilla trabajando cara al público, sean sus departamentos quien decidan si aconsejan a sus trabajadores que mantengan la mascarilla, que se la quiten o que se trate de una decisión voluntaria, y en qué circunstancias. A falta de conocer la letra pequeña del nuevo decreto, que se publicará en el BOE el 20 de abril, la ministra Darias dijo cuando anunció el fin de las mascarillas en exteriores que las personas que tuvieran síntomas de covid debían llevarla durante 10 días desde el inicio. Independientemente de lo que exponga la norma se recomienda que todo el que tenga signos de enfermedad respiratoria lleve mascarilla mientras estos duren.