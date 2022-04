JxCat ve a Sánchez posible «cómplice» de espionaje por su silencio

El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado este sábado que el «silencio» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hace «sospechoso» de ser «cómplice» del espionaje a líderes independentistas. En declaraciones a la prensa en la Rambla Catalunya de Barcelona con motivo de la diada de Sant Jordi, Rius ha reiterado que «tiene que haber responsabilidades» por este caso. Según The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que sólo se puede vender a gobiernos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los expresidentes Artur Mas y Quim Torra y el entorno del expresident Carles Puigdemont, así como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el propio Rius.

Sobre la mesa de diálogo, el también vicepresidente de JxCat ha asegurado que no se reunía «porque no hacía falta», ya que el Gobierno «sabía» lo que pensaba el independentismo porque le estaba espiando. Por otro lado, ha insistido en que JxCat sólo dará apoyo a una reforma de la ley de Política Lingüística que cuente con el «consenso» de entidades y el sector educativo y que no permita ninguna «grieta» en el uso del catalán en la escuela.

El Parlament ha aplazado al menos hasta el 9 de mayo el debate sobre la reforma de la ley de Política Lingüística, propuesta por PSC, JxCat, ERC y comunes, ya que desde Junts quieren más margen para ampliar el consenso social alrededor de la norma.