«La distribución del patrimonio del Rey es totalmente irracional financieramente». Así de contundente se ha manifestado Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, tras realizar un análisis de los recursos económicos de Felipe VI. En este sentido, ha manifestado que «de un patrimonio de algo más de 2,5 millones de euros, no es lógico que tener más de un 90 por ciento en liquidez. Si me viniera a mi despacho una persona con esta distribución habría que ponerse a trabajar muy rápido. Ya no solo por la cantidad de dinero, ya que los productos de inversión financiera de calidad están al alcance de todo el mundo, sino por el porcentaje en cuenta corriente».

Langa ha explicado que «tener dinero en la cuenta corriente, más allá de el del día a día y un pequeño colchón, es tirar el dinero». No obstante, ha reconocido que «es cierto que tenerlo mal invertido es peor, pero supongo que el Rey tiene al alcance buenos asesores; si los tiene cualquier persona, él más». El citado economista ha calculado que «actualmente está perdiendo un 10 por ciento de poder adquisitivo por la inflación, a lo que hay que añadir la rentabilidad que pierde por no estar invirtiendo en activos diversificados de calidad vía buenos fondos de inversión o SICAVs». En su opinión, «tener un 10 por ciento, aproximado, en activos no financieros es la parte más normal. Si bien es cierto que pequeños inversores tienen complicado el acceso a estos productos de inversión alternativas debido a que tienen mínimos de inversión altos, con el patrimonio del Rey sí se puede acceder». Para concluir, Langa aconseja al monarca que se plantee invertir como mínimo dos millones más, «diversificando entre buenos fondos de inversión de calidad e incluso -algo que no siempre es bueno para pequeños inversores- de estos dos millones adicionales podría destinar una parte al sector inmobiliario».