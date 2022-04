Bildu confirma su apoyo al decreto anticrisis y disipa el riesgo de su derogación en el Congreso

El decreto ley con las medidas de choque frente al impacto económico de la guerra en Ucrania previsiblemente saldrá adelante por un ajustado margen, después de que EH Bildu haya anunciado que votará a favor por la responsabilidad que le deben a la ciudadanía. Aunque el PP decidiera votar en contra en lugar de abstenerse, el decreto ley cuenta ya con al menos 175 votos a favor (PSOE, UP, PDeCAT, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, NC, Teruel y PRC), a los que se podría sumar el del BNG que no ha dicho que no obstaculizará la votación.

Noticias relacionadas ERC votará no al plan anticrisis por el espionaje a los independentistas Durante el debate se ha despejado el sentido del voto de EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, ha dicho que votará sí «por la gente, no por el Gobierno». «Hoy haremos un ejercicio más de responsabilidad, pero la responsabilidad y el respeto deben ser mutuo», ha advertido, «y espiar a quien permite que este Gobierno avance no es tenernos respeto». «Nuestro compromiso es con la ciudadanía», ha afirmado la diputada, que ha asegurado que el momento político «es delicado y enormemente grave» y «ha abierto una brecha» con el Ejecutivo. También la portavoz económica de PNV Idoia Sagastizábal ha defendido el apoyo de su grupo al decreto por no privar a los ciudadanos de las medidas que contiene, pero ha cargado tanto contra el «grave» conflicto del espionaje como contra la falta de diálogo. «No se puede estar constantemente transitando la cuerda floja porque al final te acabas cayendo», ha advertido. Más ambiguo ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que no ha explicado si votará en contra, pero ha criticado que el Ejecutivo exija «a la oposición aquello que su Gobierno no les da», la «adhesión incondicional» a sus medidas, y ha reclamado prolongar la vida útil de las nucleares o un «alivio fiscal» para los ciudadanos.