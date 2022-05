La líder de Junts en el Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha anunciado este viernes que deja la política y ha remarcado que es una decisión personal: «No puedo más. No tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar». Lo ha dicho en una comparecencia en el consistorio, visiblemente emocionada, acompañada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los concejales del grupo municipal Jordi Martí, Neus Munté, Francina Vila y Ferran Mascarell.

De este modo, la concejal, que es vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, deja todos sus cargos tanto en la Cámara catalana como en el ayuntamiento de la capital catalana y también en los órganos de dirección de Junts, del que ha dicho que seguirá siendo su partido. Además, renuncia a ser la candidata del partido a la Alcaldía para las municipales de 2023 tras ser escogida el pasado 3 de febrero después de un proceso de primarias en el que fue la única que se presentó para liderar la lista de Junts a la capital catalana. Artadi ha explicado que es una decisión muy meditada, personal, que «no tiene nada que ver con la actualidad» y ha lamentado que no está en condiciones para seguir con la misma dedicación, fuerza y energía que hasta ahora, ha expresado. «Todos podemos tener un momento, o puedes llegar al momento, de decir 'basta, no puedo más'. Desgraciadamente, me ha llegado ahora. Me sabe mal pero es la decisión correcta y la única que puedo tomar desde la honestidad», ha expresado. Asimismo, ha expresado que su «lealtad al proyecto independentista como única vía para tener un país mejor sigue intacta», también la lealtad a la necesidad de lograr un cambio político en Barcelona y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su gobierno. Ha recordado los 11 años que ha dedicado a la política, con acontecimientos como la crisis financiera, la consulta del 9-N, el referéndum del 1 de octubre de 2017, «la represión, la cárcel y el exilio» de sus compañeros, y también la pandemia de la Covid. Por último, ha agradecido a sus compañeros de partido la confianza y especialmente al equipo de Junts en Barcelona, por «su dedicación, esfuerzo, acompañamiento y ayuda, y todo su compromiso en encontrar un cambio para la ciudad de Barcelona, que lo necesita».