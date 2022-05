Junqueras asegura que ERC ayudará si se asumen responsabilidades políticas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que ayudarán si se asumen responsabilidades en el Gobierno por el espionaje a los políticos independentistas y hay garantías de que no volverá a ocurrir, aunque ha evitado señalar a la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Sería poco útil que propusiera un nombre», ha afirmado Junqueras en una entrevista en El País, en la que no da carta blanca al Gobierno de Pedro Sánchez pero apunta algunas salidas para atajar la crisis de Pegasus y no precipitar así el final de la legislatura. Subraya que no están «ni para tumbar gobiernos ni para apoyar al Gobierno», sino «para ayudar si se asumen responsabilidades y no vuelve a ocurrir».

«Necesitamos transparencia, asunción de responsabilidades y garantías de que no volverá a ocurrir», resume el líder republicano, que pide la desclasificación de los documentos del espionaje. Junqueras explica que se niega a señalar a alguien en concreto al considerar que «es el Gobierno el que debe tomar sus decisiones en función de cuánta confianza quiera restaurar». Según dice, «esto no es una disputa entre ERC y el Gobierno» sino entre quienes están convencidos de que la democracia debe ser defendida y quienes están dispuestos a sacrificar derechos fundamentales en función de sus intereses políticos. No obstante, asegura que en ningún caso renunciarán a la defensa de la negociación como instrumento de resolución de conflictos políticos. Pero advierte: «No le regalaremos la bandera de la negociación a nadie, ni tampoco al Gobierno español, especialmente cuando no se la merece».