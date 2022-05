La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha asegurado este viernes en Palma que las bajas por menstruaciones con síntomas graves asociados se incluirán en la Ley del Aborto que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes. Así lo ha garantizado en declaraciones a la prensa tras reunirse en Palma con la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern balear, Mercedes Garrido, para abordar algunos asuntos en materia de Igualdad en los que están trabajando ambas administraciones.

Rodríguez también ha dicho que el Estado asumirá «desde el minuto cero» el coste de estas incapacidades temporales para que no haya discriminaciones. «El derecho laboral no puede ser neutro al género y la salud menstrual debe ser uno de los estándares de salud de mujeres, adolescentes y niñas de este país», ha manifestado. «No es casualidad ante la reacción de la extrema derecha que se oigan voces que dicen que abortar es un fracaso, que el dolor de regla es una tontería que con un ibuprofeno se pasa y que las mujeres no necesitan ningún derecho más porque están todos conquistados», ha lamentado Rodríguez respecto al debate generado en torno al borrador de esta norma.

En esta línea, ha incidido en la necesidad de que la ley del aborto pueda ser aprobada «lo más pronto posible», por la cual, entre otros puntos, se eliminarán los tres días de reflexión y el sobre con información que se da a las mujeres «como si no fueran adultas para decidir». Sobre la tramitación de esta futura norma y la derogación de la ley del PP, la secretaria de Estado ha comentado que «todos los países del mundo miran al país con admiración» y que esta nueva norma situará a España «a la vanguardia» de los derechos de salud y reproductivos de las mujeres.

La nueva ley incluirá medidas «tan importantes» en materia de anticoncepción como que las píldoras de última generación se incluyan en el Sistema Nacional de Salud y que los abortos puedan practicarse en centros públicos, ya que actualmente ocho de cada diez interrupciones voluntarias se realizan en centros privados, como ha apuntado. Rodríguez también se ha referido a su deseo de que el Ministerio de Hacienda apruebe lo que ha llamado «tasa rosa», que supondría aplicar el IVA del 0 % en los productos femeninos como compresas, tampones y copas menstruales: «No se entiende que una cosa sin la que no podemos vivir sea más cara por una simple decisión política».

Preguntada por la agresión sexual del pasado lunes a una reportera en el popular Firó de Sóller por parte de un asistente, Rodríguez ha apelado a la necesidad de proteger a las mujeres porque «su seguridad a veces está en riesgo por el machismo». Ha tildado la actitud del hombre de «lamentable» y también ha condenado el vídeo sobre los dos hombres en la Feria de Jerez que «se comportaron como si las mujeres que tenían delante fueran un objeto sexual». Desde las administraciones, ha reconocido que «no es suficiente» lo que se está haciendo contra la violencia machista y las agresiones sexuales: «Hay que ir a más. Hay que llegar antes, las instituciones tenemos que reconocer que estamos llegando tarde», ha aseverado.