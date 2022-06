La diputada de Vox Mercedes Jara Moreno ha pedido al Gobierno medidas para que el Orgullo LGTBI, que comienza el 1 de julio en Madrid, «no sea la fecha de disparo de la epidemia de la viruela del mono». «Quisiéramos que nos explicara a los españoles, votantes o no de Vox, qué va a hacer el Gobierno para que el Día del Orgullo LGTBI no sea la fecha de disparo de la epidemia de la viruela del mono, como lo fue el 8 de marzo de 2020 para la COVID-19», ha señalado este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Jara ha precisado que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), «porque no lo es», pero ha vinculado su aparición con el 'chemsex', el consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual. «Es de pura lógica que si una persona está drogada relajará las precauciones y se puede transmitir todo tipo de enfermedades a través de fluidos. Resulta curioso que el mayor número de casos provengan de hombres homosexuales. Ustedes les están estigmatizando tratándolos con medias verdades», ha afeado.

En la misma línea, Jara ha recordado que el virus de la viruela «es uno de los que se contemplan como armas biológicas», y ha llamado la atención sobre que «la mayoría de casos se están dando en el área de influencia de la OTAN». «¿No será una cortina de humo para que dejemos de preguntar sobre la pandemia y las calamidades que están sufriendo los españoles con la inflación la subida de los carburantes y la pobreza energética a las que nos están abocando?», se ha preguntado Jara retóricamente.

En respuesta, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha instado a «evitar la estigmatización» de los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. «Es muy importante transmitir un mensaje de no criminalizar ninguna actitud ni ninguna orientación sexual. Me parece inaceptable y reprobable que tengamos grupos parlamentarios en esta Cámara que hagan estos comentarios», ha contestado. Asimismo, la ministra ha acusado a Vox de «enturbiar» la política y la sociedad española. «Cuesta juntar ánimos para escucharla. Si alguien está enturbiando la política en este país son ustedes. Yo soy respetuosa. Con errores o con aciertos este Gobierno ha salvado vidas, y si tuviéramos que volver atrás haríamos lo mismo. Hoy no porque disponemos de evidencia científica», ha remachado Darias en relación a las críticas de Vox sobre la gestión de la pandemia.