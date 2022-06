El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes en su primer duelo parlamentario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactar un plan anticrisis que «funcione», tras criticar el «triunfalismo» del jefe del Ejecutivo, al que ha comparado con un coche que va en la dirección incorrecta. Transcurridos más de dos meses desde que fue elegido líder de la oposición, Feijóo se ha estrenado en su primera intervención como senador y su primer cara a cara con Pedro Sánchez, que ha generado gran expectación entre los medios de comunicación, que se han agolpado en los pasillos de la Cámara Alta.

Feijóo, en la bancada de la oposición tras ocupar durante 13 años la del Gobierno autonómico de Galicia, se ha desmarcado de las descalificaciones y los insultos y le ha dicho al jefe del Ejecutivo que no ha venido a insultarle, sino a hacer «oposición» ayudado, ha ironizado, por «ministros de su Gobierno».

El líder del PP ha dedicado la mayor parte de su intervención a denunciar la alta inflación que lastra a las familias y el incremento de la deuda pública, para proponer como solución el plan económico, «sin siglas» que envió a Sánchez y que propone rebajas temporales del IRPF y reducir el IVA de la luz y los combustibles al 5 %. «Vuelvo a intentarlo. Merece la pena un plan anticrisis que funcione», ha recalcado Feijóo, tras criticar las medidas del Gobierno, porque «la bajada de la gasolina se la ha comido el incremento de los precios de la gasolina» y el plan para poner un precio tope al gas no se ha puesto en marcha.

Ha recalcado el popular que «si las familias empobrecen» no deben aceptarlo y ha apuntado que sería «razonable pactar y no hacerle caso a las minorías cuando no tienen razón» y no utilizar al PP solamente «cuando no le llegan los votos de Bildu o ERC». «Olvídese del efecto Feijóo y céntrese en la inflación», ha zanjado el líder del PP, tras aludir a las preocupaciones del Gobierno por las elecciones en Andalucía. No obstante en las respuestas Sánchez le ha recordado a Feijóo la pendiente renovación del Poder Judicial, algo que su antecesor, Pablo Casado, tampoco afrontó.

Sobre este estreno, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha considerado que el líder popular está «carente de propuestas» e instalado en «practicar las políticas de recorte de siempre del PP». Además, le ha exhortado a revertir la actitud de su formación y facilitar la renovación de los órganos constituciones, como el Consejo General del Poder Judicial y sustituir a magistrado del Tribunal Constitucional cuyo mandato también caduca. Así lo ha indicado a la prensa en los pasillos de la Cámara Alta tras contemplar el primer duelo parlamentario entre Feijóo y el presidente del Gobierno en el marco de la sesión de control al Ejecutivo de este martes.