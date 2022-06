La diputada de Podemos Isabel Franco ha anunciado este jueves un acuerdo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para «destopar» las pensiones públicas, es decir, quitar el límite actual de la pensión máxima. Durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados para el proyecto de ley de planes de pensiones, Franco ha anunciado este acuerdo en el marco de la negociación de la ley de planes de pensiones de empleo que se vota este jueves.

«Es el mejor acuerdo al que podíamos llegar», ha dicho. Antes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en que el ejecutivo va a revalorizar las pensiones con el IPC y también va a seguir subiendo el salario mínimo, ya que «es bueno para la situación económica de España» y si no se hace se crearía «un enorme problema social». En una entrevista en La Sexta, Díaz ha remarcado que con el actual dato de inflación «hay un riesgo de empobrecimiento fuerte» y por ello ha rechazado las propuestas del PP que -en su opinión- provocarían una «situación de dolor social y depresión de la economía».

En este sentido Díaz ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no está de acuerdo con revalorizar pensiones», pero la también ministra de Trabajo ha insistido en que hay 5 millones de pensiones «en márgenes inferiores a los 1.000 euros», y con esta inflación «sería un drama» no hacerlo y se estaría provocando «un enorme problema social». A su juicio, hay que avanzar en derechos y hay que subir salarios, porque «no son los causantes de la inflación» y, en este sentido, ha apuntado que habla con muchos empresarios españoles que están dispuestos «a pagar más (a sus trabajadores) y contribuir más con su país». «La patronal no tiene razón y no se está comprometiendo con su país», ha añadido. Sobre la inflación, la vicepresidenta segunda ha reconocido que es el «principal problema» que tiene España y es «difícil combatirla», ya que se debe al precio de la energía, y por ello ha destacado la importancia del mecanismo propuesto por España y Portugal para limitar el precio del gas empleado para la generación eléctrica y aprobado ayer por la Comisión Europea.

«Lo que ha hecho España es revolucionario, nunca se había hecho antes», fue una «lucha titánica», ha añadido Díaz, quien ha comentado que además de «bajar el precio» de la energía, se ha abierto la puerta «al cambio de los mercados energéticos en Europa». Según la ministra, hay que seguir trabajando en otras medidas como la fiscalidad, es decir, que paguen más las grandes corporaciones y quien más tiene, como recomienda la OCDE o la Unión Europea, porque la inflación empobrece a todos por igual y se debe aligerar las cargas tributarias a quienes menos tienen. Ha vuelto a apostar por incrementar los impuestos a las eléctricas, una medida con la que el PSOE no está de acuerdo, pero Yolanda Díaz ha recordado que sus beneficios se incrementaron en un 47 %. Sobre la subvención de 20 céntimos a los carburantes, ha insistido en que se debe subvencionar el transporte público porque de esa manera se apuesta por un modelo más sostenible