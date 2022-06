Teresa Rodríguez asegura que «no se puede ser feminista de derechas»

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha asegurado este sábado que «no se puede ser feminista de derechas porque la derecha lo que auspicia es un modelo donde el sector privado organiza la economía y la vida, y cuando lo hace, nos privatiza los cuidados y los servicios públicos». Esta es la premisa que ha planteado Rodríguez en el acto feminista que ha celebrado Adelante Andalucía este sábado en el Parque Centro de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Rodríguez ha criticado que «estos recortes sociales además perjudica doblemente a las mujeres», ya que el principal sector de la mano de obra de esos servicios «son mujeres en su mayoría», así que «cuando se hacen recortes en el sector publico se perjudican a mujeres que están limpiando, cocinando, lavando, cuidando, curando, educando, enseñando, sosteniendo la vida de millones de personas», según una nota de este partido. Ha recordado los sueldos precarios de la limpieza de los hospitales, el personal de asistencia telefónica del 061, las monitoras escolares, el servicio de ayuda a domicilio para reclamar «desprivatizar los servicios públicos por el bien de los servicios sociales y esas mujeres».

«Imagináis un debate donde alguien justifica la violencia de ETA»

Rodríguez ha exigido al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que «le pare los pies a la extrema derecha» en el próximo debate electoral. «A la extrema derecha no se la confronta escondiendo la cabeza debajo del brazo, hay que confrontarla haciendo pedagogía y con argumentos frente a la basura que ponen sobre la mesa cada vez que hablan», ha defendido Teresa Rodríguez. «¿Os imagináis un debate donde alguien justifica la violencia de ETA? ¿No habríamos todos denunciado y condenado este tipo de declaraciones y los medios lo habrían señalado con el dedo? Pues eso habría sido lo que cualquiera habríamos hecho», ha argumentado la candidata de Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez ha reiterado que, frente a los que les están ayudando a construir el paradigma del miedo a la extrema derecha, «nosotras no podemos tenerles miedo, no son tan grandes, cuando confronta con argumentos, se quedan sin hablar y se deshacen como un azucarillo», ha defendido. En este encuentro también ha intervenido la candidata por la provincia de Sevilla, Maribel Mora, que ha repasado las claves programáticas de la formación andalucista de izquierdas, y se ha centrado en los feminismos, como eje vertebrador de la lucha contra «las opresiones que las mujeres sufrimos en Andalucía, como mujeres y andaluzas».

Mora ha subrayado que «tenemos que recuperar las practicas emancipatorias propias y de nuestros referentes de la lucha feminista como fueron Carmen de Burgos, Josefina Molina, Pura Sánchez o Amalia Molina, pero también a nuestras referentes de la lucha feminista hoy», y que han intervenido en el acto, como han sido los casos de la candidata Begoña Iza, de la candidata y diputada provincial Teresa Pablo, de la concejala alcalareña Sandra Heredia, de Esther Salinas, camarera de piso, y Ángeles Casares, de la Plataforma servicio ayuda a domicilio. La propuesta del programa de Adelante Andalucía plantea implementar la asistencia personal suficiente y necesaria para que las mujeres con capacidades diversas puedan tomar el control de sus propias vidas y ser autónomas e independientes, avanzar en la prevención y eliminación de la violencia de género en cualquier de sus manifestaciones (física, psicológica, sexual, económica, institucional) ejercida contra las mujeres y niñas con capacidades diversas, adaptando programas y planes a su realidad. También incluye una propuesta para asegurar que se impulse en Andalucía una política centrada en las personas diversas, promoviendo el sistema de asistencia personal que posibilita su autonomía e independencia, permitiendo su ejercicio como ciudadanas de pleno derecho (artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Esto favorece la inversión en empleos directos y facilita la liberación de las mujeres del papel tradicional de cuidadoras.

Apoyo a las jornaleras de Palos, Carmen Salmerón y al pueblo saharaui

A lo largo del acto feminista, las intervinientes han mostrado todo su apoyo a las jornaleras de Palos de la Frontera (Huelva), «a todas esas mujeres migrantes que trabajan de manera precarias, a las que se vulneran sus derechos, a las que se las agrede sexualmente y se minusvaloran, nuestras hermanas, muchas de ellas andaluzas porque son las que viven aquí y levantan nuestra agricultura». También Rodríguez ha comenzado con el «corazón puesto a las mujeres saharauis que sufren la represión, agresiones y violaciones del régimen marroquí, especialmente a Sultana Jaya, mientras España, con un presidente que se dice de izquierdas, ha abandonado a todo un pueblo para que los marroquíes sigan haciéndonos de policías contra los inmigrantes que cruzan la frontera para buscarse la vida». El recuerdo también ha ido para Carmen Salmeron, su hija Miriam, y Juana Rivas para que «de una vez por todas »las insituciones públicas nos protejan y la justicia nos comprenda«. Por ultimo, ha felicitado a las trabajoras domésticas por conseguir »por fin en el siglo XXI el derecho a cobrar el paro".