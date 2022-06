El PP ha anunciado este lunes que va a retirar su recurso a la sentencia por la financiación en B de la reforma de su sede, que pedía la absolución de su extesorero Luis Bárcenas, y que la dirección de Alberto Núñez Feijóo sostiene que desconocía.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha explicado en rueda de prensa que el recurso se redactó en noviembre y que la actual dirección lo ha conocido hoy a través de los medios, y ha decidido retirarlo porque en este caso la estrategia jurídica «choca» con la política y el PP no va a mantener un recurso que no se entiende en términos políticos.

El PP ha decido retirarlo al considerar que en este caso la estrategia jurídica «que entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido» porque están «convencidos, seguros, de que el PP fue inocente y que fue injustamente condenado» choca con la lógica política. «Cuando la estrategia jurídica no puede explicarse políticamente esta dirección piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica, por eso la dirección de este partido ha tomado esta mañana, con todos los perjuicios que eso conlleva, la decisión de retirarlo. No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos», ha subrayado González Pons.

En el recurso de casación, fechado el 19 de abril, el PP pide que el Tribunal Supremo absuelva a Bárcenas por el delito de participación necesaria en el fraude fiscal en la reforma en negro de la sede para que de esta forma se absuelva al PP, que fue condenado como responsable civil subsidiario. Argumenta el PP ante el Supremo que Bárcenas hizo esos pagos en negro en beneficio propio y que en cualquier caso el delito fiscal por el que se ha condenado a su extesorero y por el que se responsabiliza al partido, prescribió el 25 de julio de 2013, mientras que este parte del procedimiento contra Bárcenas se abrió en abril de 2014.