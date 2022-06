Arrimadas someterá su liderazgo de Cs al refrendo de las bases

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha aclarado que el proceso de renovación profunda que va a afrontar el partido implicará también someter su liderazgo al refrendo de las bases de la formación. La líder de Cs ha asegurado que el PP le ha ofrecido «todo» y que eso «sería lo más sencillo a nivel personal». Arrimadas ha explicado que este proceso para regenerar el espacio que ocupa la formación naranja se lleva fraguando desde hace meses, pero se ha acelerado tras los resultados en las elecciones andaluzas.

Ha hecho hincapié en que quiere hacer una «refundación de todo», no solo de la marca, sino también del programa y de su liderazgo. «Mi liderazgo se tiene que someter de nuevo en menos de tres años al refrendo de las bases», ha recalcado, al tiempo que ha matizado que no quiere ser un «problema» para el partido marchándose ahora, pero tampoco quedándose. En cuanto a las fechas para acometer este proceso, Arrimadas ha señalado que cuentan con un cronograma sobre el que tienen que acelerar los plazos y que le gustaría que se pudiera culminar antes de las elecciones municipales, para las que quedan once meses.

Edmundo Bal

Por otra parte, Ciudadanos va a poner «patas arriba» el partido para volver a conectar con el electorado y tratar de sobrevivir en las próximas citas electorales después de sumar un nuevo desastre electoral en Andalucía, pero seguirá siendo el partido liberal español aunque cambien de marca o retoquen los programas. Es una de las ideas que se van a mantener en este proceso de refundación que Ciudadanos va a acelerar, ha explicado el portavoz naranja en el Congreso, Edmundo Bal, para tener los cambios hechos cuanto antes.