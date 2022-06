El ala socialista del Gobierno explora una suma parlamentaria alternativa en el Congreso para poder salvar el pacto militar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pretende aumentar la presencia de destructores en la base naval de Rota (Cádiz) y que fija un incremento del gasto en Defensa después de que Unidas Podemos haya dejado entrever que no lo apoyará. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere contar con el máximo apoyo parlamentario para avalar la petición estadounidense de enviar dos buques de guerra más a la base de Rota y confía en que sus socios de coalición puedan apoyar el texto que irá «pronto» al Consejo de Ministros.

Un pacto que supone una modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre EEUU y España firmado en 1988 y que, sin embargo, de momento no cuenta con el apoyo de su socio de coalición ni de la mayoría de sus aliados parlamentarios. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha insistido este jueves junto con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en que ese aumento militar en Rota «no es una decisión pertinente» y que a falta de conocer el detalle del texto si se mantiene lo anunciado lo rechazarán. «Es evidente que si se mantiene la línea apuntada, se mantendrá la posición. Este es un gobierno de coalición, donde hay fuerzas diferentes y hay que normalizar las diferencias», ha dicho Garzón tras incidir en que los ministros de Podemos votarán igual que el grupo parlamentario y «es evidente cuál es nuestra posición y la mantendremos».

Al posible desmarque de Unidas Podemos se podrían sumar muy probablemente el de ERC, EH Bildu y BNG, que rechazan todo lo que sea aumentar la presencia militar estadounidense en España y coinciden con la formación morada de que Europa necesita más autonomía estratégica y menos depender de los intereses externos. Otros aliados como Más País o Compromís tampoco ven prioritaria esta presencia militar estadounidense en Rota, aunque no han evidenciado todavía el sentido de su voto. Mientras, fuentes del PNV han señalado a Efe que no votarán en contra, porque no es un asunto que les preocupe en exceso.

Con este panorama, el Gobierno debe buscar una suma alternativa a la habitual de sus socios de coalición y de algunos aliados parlamentarios, por lo que el aval podría llegar también de la mano del PP, Vox y Cs. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó al dirigente popular Esteban González Pons del acuerdo alcanzado con EEUU, pero ha matizado que no le pidió el apoyo para el trámite parlamentario: «Confío plenamente en el sentido de Estado del PP», ha puntualizado este jueves Robles. No obstante, el PP exige que la propuesta que traiga Sánchez al Congreso sea una «propuesta del Gobierno en su totalidad», en la que esté incluido Unidas Podemos. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en que ellos siempre estarán en lo que son «las políticas de Estado», pero también ha reclamado que el «Gobierno sea coherente» y «en su totalidad» traslade una propuesta «concreta» para «debatir y poder consensuar».

«Parece ser que después de la cumbre, el Gobierno necesita al PP. Nosotros estamos donde estuvimos siempre. Somos firmes partidarios de la Alianza Atlántica, somos firmes partidarios de tener una relación bilateral de confianza y amistad con los Estados Unidos. No conocemos la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar con nosotros el Gobierno para practicar una política de Estado», ha afirmado Feijóo.

Por su parte Vox también defiende una política exterior de seguridad más fuerte, con lo que podría no rechazar la presencia militar estadounidense en España, al tiempo que Ciudadanos ve con buenos ojos fortalecer la imagen internacional, el protagonismo y la capacidad de decisión que nuestro país en la OTAN. A los apoyos del Gobierno se sumarían, según fuentes del PDeCAT a Efe, los cuatro diputados catalanes de esta formación, que a la espera de conocer el texto, se muestran dispuestos a apoyar el pacto con Estados Unidos.