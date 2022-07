La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que su partido esté defendiendo «en solitario» y frente al PSOE «las que deberían ser las señas de identidad propias de todo el Gobierno progresista», y ha advertido de que en los presupuestos de 2023 el Ejecutivo «se juega su reelección». En su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, que tiene lugar un día después de la presentación de la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz y a la que no fueron invitados los líderes de Podemos, Belarra ha puesto en valor la labor de la formación morada en el Ejecutivo de coalición tras las discrepancias surgidas con el PSOE por el aumento del gasto en Defensa. Precisamente este asunto llevó a Yolanda Díaz a pedir la convocatoria de una comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición, que aún no tiene fecha.

«No hemos ocultado nuestra preocupación por los acontecimientos y las declaraciones que hemos vivido y escuchado en las últimas semanas y que han dejado a Podemos en solitario defendiendo las que deberían ser las señas de identidad propias de todo el Gobierno progresista», ha dicho. No obstante, ha señalado que «la mejor forma de fortalecer la democracia española y aspirar a que sea plena, es que el Gobierno de coalición se consolide y continúe gobernando». «Cuidar la coalición y cuidar lo conseguido por tantas personas anónimas requiere no equivocar el rumbo y, desde Podemos, jugar el papel que siempre hemos desempeñado, el de impulsar las medidas más ambiciosas y valientes de este Gobierno», ha añadido Belarra, que no ha mencionado en ningún momento del discurso a Yolanda Díaz.

La líder de Podemos considera que los presupuestos generales para el año 2023 «tienen que ser unos presupuestos que pongan barreras a la inflación y protejan a las familias, atendiendo claramente a lo que necesita la ciudadanía y a lo que la gente espera de un gobierno progresista». «En estos presupuestos, el Gobierno se juega su reelección. O hacemos unos presupuestos a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía -la ciudadanía en España, no el líder de otra potencia- o los próximos presupuestos los harán Feijóo y Abascal y, esos sí, serán violencia contra la mayoría social en nuestro país», ha asegurado.

Además, ha planteado entre las prioridades que Podemos identifica para España dos asuntos pendientes: la aprobación de la ley de vivienda y la derogación de la conocida como ley mordaza. En su discurso ha criticado duramente al PP, al denunciar que «ha trabajado intensamente desde el surgimiento de Podemos, apoyado en potentes brazos mediáticos, para tratar de destruir por medios ilegítimos la reputación de una fuerza política y de sus líderes» provocando, a su juicio, «un daño a la democracia irreparable». Belarra ha preguntado si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a pedir perdón por la actuación de su partido y de compañeros como la exsecretaria general María Dolores de Cospedal «por utilizar el Ministerio del Interior y las cloacas del estado contra Podemos».

«¿Qué habría ocurrido si tras la repetición electoral del 26J en 2016 no se hubiera publicado el falso pago de Venezuela a Podemos en Granadinas? No lo sabemos, pero es muy posible que el Gobierno de coalición llevara gobernando nuestro país siete años, en vez de dos. Incluso es muy posible que Podemos hubiera liderado ese Gobierno», ha sostenido. Por otro lado, ha comentado que «la mayoría progresista y plurinacional que sostiene al Gobierno de coalición tiene la obligación democrática de hacer lo que sea necesario a nivel legislativo para cumplir con la Constitución y renovar ya el Consejo General del Poder Judicial».

«No se puede seguir esperando eternamente a un PP que ha demostrado una y otra vez que no tiene ninguna intención de renunciar por voluntad propia al control ilegítimo que mantiene sobre el gobierno de los jueces, antes con Casado y ahora con Feijóo», ha declarado. Belarra también ha denunciado el «retroceso» en Estados Unidos con la prohibición del derecho al aborto que, según ha dicho, es «un acontecimiento que nos tiene que servir para dimensionar la amenaza que representa la ultraderecha en nuestro país». En la semana del Orgullo, ha destacado la inminente aprobación de la ley trans y de derechos LGTBI y ha agradecido el trabajo de compañeros de partido presentes en la reunión como Irene Montero, a la que ha calificado como «la mejor ministra de Igualdad que ha tenido España». «Estamos transformando España y esta vez, con permiso de Alfonso Guerra, a esta España feminista, sí la va a reconocer la madre que la parió», ha concluido.