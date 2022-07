La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en vez de rectificar el rumbo y hacer autocrítica haya optado por huir hacia delante y le ha avisado: «Serán los españoles los que cambien de Gobierno». La portavoz del PP ha sido la encargada de replicar a Sánchez en el debate del estado de la nación, mientras que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sigue la sesión desde el escaño del líder de la oposición, al no poder intervenir porque no es diputado, sino senador.

El principal partido de la oposición ha rechazado que las medidas del Gobierno permitan atajar la inflación y ha afeado que «cuando la crisis les sobrepasa» el Gobierno no se deje «ayudar» poniendo en marcha el plan de los populares: bajadas de impuestos, contención del gasto, reducción de la burocracia y una buena gestión de los fondos europeos. Gamarra ha preguntado además a Sánchez cuándo va a presentar los Presupuestos de 2023 y ha recordado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no lo hizo en 2012, al tiempo que ha apuntado que la estadística del Gobierno no permite «tapar el día a día de los españoles».

Tras afear el choque al respecto en la coalición, Gamarra ha pedido que Sánchez lleve al Congreso el incremento del gasto de Defensa del 2 % hasta 2029 como un pacto plurianual. El PP acusa a Sánchez de usar el «manual del mal gobernante»: negar la realidad, improvisar, evadir la responsabilidad y hacer propaganda, donde ha rechazado el último «mantra» de Sánchez, «iremos a por todas». «Por mucho maquillaje que ponga, lo precario, precario es, y lo temporal, temporal es», ha agregado la portavoz del PP, poniendo en duda la mejora del empleo porque se produce tras el cambio en los contratos. Además, ha acusado al Ejecutivo de atacar al gas, a la nuclear, a la térmica o al carbón y ha pedido la continuidad de las centrales nucleares.