Juanma Moreno (PP-A) ha sido investido este jueves ante el Pleno del Parlamento como presidente de la Junta de Andalucía de la XII legislatura, con los votos a favor de los 58 diputados del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, mientras Vox se ha abstenido de manera "afectuosa". Los otros tres grupos de la oposición, PSOE-A, 'Por Andalucía' y el mixto-Adelante Andalucía han votado en contra de la investidura de Moreno (37 en contra). El Parlamento ha acogido este miércoles y jueves el debate de investidura, que arrancó con la intervención del candidato a la reelección como presidente para exponer su programa de gobierno y compromisos para la legislatura. En la jornada de ayer sólo se produjo el discurso del candidato a la reelección, mientras que hoy se han producido las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, a los que Moreno ha ido respondiendo de manera individual.

La votación de la investidura ha sido pública y por llamamiento de cada diputado. Como anécdota de la votación, la portavoz de Vox, Macarena Olona, al expresar su voto ha dicho "afectuosa abstención", mientras que la siguiente en votar, la diputada del PP-A Esperanza Oña ha expresado "más afectuoso" sí. De los 14 diputados que tiene Vox, ha faltado uno en la votación, con lo que han votado 108 diputados. Antes de la votación, Moreno --que afronta su segunda legislatura como presidente andaluz-- ha tomado la palabra para cerrar el debate y ha solicitado el apoyo de todos los grupos a su investidura porque cuanto más apoyo haya, más fortaleza "habrá para transformar" Andalucía. Ha indicado que la nueva mayoría que hay en la Cámara --en referencia a la mayoría absoluta del PP-A-- refleja la voluntad de un pueblo andaluz que quiere serenidad, seguridad, estabilidad, ambición y que quiere seguir avanzando. Ha indicado que la mayoría absoluta del PP-A no puede descentrarnos del objetivo fundamental de poner a los andaluces en el centro de nuestro trabajo.

Ha abogado por un acuerdo de todos los partidos por Andalucía, sobre todo, para hacer frente a la actual crisis económica y a la hiperinflación que están sufriendo la familias andaluzas. Ha destacado que en apenas cuatro semanas desde las elecciones se ha producido el debate de investidura, en una demostración de diligencia y generosidad por parte de todos los grupos por estar de acuerdo con acortar los tiempos. Se ha mostrado convencido de que este debate de investidura pasará a la historia por "elegante, sereno y productivo". Moreno, también presidente del PP-A, ha sido investido jefe del Ejecutivo 33 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 19 de junio, en las que el PP-A obtuvo por primera vez mayoría absoluta en la historia de la autonomía, al lograr 58 de los 109 escaños de la Cámara autonómica. Tras su investidura, Moreno tomará posesión del cargo el sábado, en un acto que se desarrollará a partir de las 9,00 horas, en la explanada de la avenida de Roma de Sevilla, ante la fachada principal del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia. Será la primera vez en 28 años que la toma de posesión de un presidente de la Junta se celebra fuera de la sede del Parlamento. La última vez fue en el año 1994. Está prevista la asistencia de unos 700 invitados al acto, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

En representación del Gobierno central, acudirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mientras que también han confirmado su presencia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. En el acto, se producirán las intervenciones del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; de Luis Planas, y de Juanma Moreno. A su término, se producirá una recepción a los invitados en el interior del Palacio de San Telmo. Su nuevo Ejecutivo se conocerá a principios de la próxima semana, con toda probabilidad el lunes, y se desarrollará la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno una vez que los consejeros hayan tomado posesión del cargo. ANUNCIOS DE MORENO Durante su discurso inicial del debate de investidura ayer miércoles, Moreno se comprometió a gobernar evitando el "rodillo" y escuchando "más que nunca" a la sociedad andaluza. Además, anunció su compromiso de impulsar para el próximo ejercicio de 2023 un Presupuesto de la comunidad autónoma que sea "realista" ante lo que ha definido como la "nueva pandemia" de la inflación, así como una serie de medidas y rebajas fiscales que supongan "un balón de oxígeno a las familias de al menos 260 millones de euros adicionales" el año que viene.

Otro compromiso fue que los andaluces sean atendidos por su médico de atención primaria en un máximo de 48 horas de media. Prometió también dar "impulso" a la "economía verde" y muy especialmente a la producción de hidrógeno verde en la nueva legislatura, bautizada como la "legislatura del agua". De igual manera, anunció un paquete de medidas para incentivar la contratación y la formación "de cerca de 30.000 jóvenes andaluces", así como la promoción de 6.000 nuevas viviendas "a precios asequibles" a las que podrán acceder. En clave política, confió en que tras su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, se abra un "nuevo tiempo y una nueva relación" con Gobierno de Pedro Sánchez, basada en el "diálogo, el respeto y la lealtad".

En cuanto a las intervenciones de los grupos en la jornada de este jueves, el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, ha emplazado a Moreno a desarrollar una "rendición permanente de cuentas" en el Parlamento, y a que no "bloquee" la "acción" de la oposición a su nuevo Ejecutivo. Le ha ofrecido además cinco pactos sobre materias como la lucha contra ka inflación, la defensa de los servicios públicos esenciales y la ejecución de fondos europeos. Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha urgido a Moreno a traer "este mismo mes de julio" a la Cámara andaluza un "paquete urgente de medidas anticrisis que suponga el auténtico escudo social que alivie a miles de hogares andaluces para quienes esta inflación desbocada les impide llevar carne o fruta a sus mesas". La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido a Moreno de que no renunciará a debatir en la nueva legislatura pese a que la mayoría absoluta de los populares garantice el respaldo a las propuestas que presenten, señalándole además como tareas "prioritarias" presentar un plan que palie la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y también luchar contra la pobreza en la comunidad. La portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha reivindicado como voz de un "andalucismo verdaderamente libre", al tiempo que ha afeado a Moreno que se apoyara en "promesas repetidas" en su discurso de investidura, y que "omitiera" en él las relativas a regeneración democrática que esbozó en el precedente anterior, en enero de 2019. Por último, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha pedido que esta nueva legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular sea "la legislatura de los consensos absolutos", asegurando que pese a no necesitar votos de otros grupos, su formación buscará siempre el "diálogo".