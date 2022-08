El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha diagnosticado tres nuevos casos de legionela en Cáceres y ha comunicado el fallecimiento de dos personas, una mujer de 54 años y un varón de 70 años, ambos con enfermedades oncológicas avanzadas. De esta forma, el SES ha realizado una revisión de los pacientes ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres que presentan síntomas respiratorios de mala evolución llegando a detectar dos casos positivos más por legionela, que se suman a los siete ya declarados.

Además, hay que añadir otro positivo de un paciente que acudió al hospital tras presentar síntomas desde el pasado 3 de agosto, por lo que entra dentro del periodo ventana en el que se detectó el acúmulo de casos, del 2 al 4 de agosto. De los diez casos, seis permanecen ingresados, dos han recibido el alta y dos han fallecido, una mujer de 54 años y un varón de 70 años, ambos con enfermedades oncológicas avanzadas.

Entre el jueves 4 y el martes 9 de agosto Salud Pública ha tomado 30 muestras de distintos puntos de la ciudad de Cáceres. A día de hoy no ha crecido el germen en ninguno de los cultivos, es decir, que por ahora son negativas las muestras, aunque hay que esperar veinte días para tener resultados definitivos. La Junta de Extremadura ha precisado en nota de prensa que no se trata de un brote de legionela al no haber nexo epidemiológico entre los casos.

El único punto de unión, aunque «muy débil», que se ha encontrado es que la mayoría de los casos han estado por trabajo o residencia en la zona de San Jorge de Cáceres. Asimismo, el Ejecutivo regional ha insistido en que «no hay ningún riesgo comunitario» para la salud en la ciudad de Cáceres. La legionela es una bacteria que se puede encontrar de forma natural en lagos, ríos o estanques y que no implica ningún peligro para la salud de la población. Hay varias especies de legionela y solo una de ellas, la legionela neumofila serogrupo 1, es perjudicial para la salud en humanos.

En ocasiones puede crecer y multiplicarse en la red de distribución de agua y sistemas de enfriamiento de grandes dimensiones (torres de refrigeración). Su multiplicación se ve favorecida por el estancamiento del agua y temperaturas entre 30-45 grados. La única forma posible de contraer la enfermedad es por vía aérea, mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua que permiten que la bacteria llegue a los pulmones, produciendo en ocasiones un síndrome febril de corta duración o un cuadro de neumonía. La infección por legionela puede manifestarse con fiebre alta de pronóstico leve y corta duración o como un cuadro de neumonía con fiebre alta.