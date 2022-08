El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tachado de «injusta» la sentencia por el 'caso ERE' contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes considera «inocentes», pero ha evitado aclarar si apoya que se les conceda el indulto. «Los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar», ha comentado en declaraciones a Europa Press, incidiendo en que por ahora solo se conoce el fallo pero no la sentencia del Tribunal Supremo y recordando que dos de las magistradas manifestaron expresaron un voto discrepante.

«Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso», ha insistido, escudándose en dicho procedimiento para evitar aclarar si él sería partidario de que se concediera el indulto a los dos altos cargos socialistas. Cerdán tampoco ha querido responder a si en el PSOE consideran que indultar a Griñán y Chaves podría afectarles en las próximas citas con las urnas, limitándose a esgrimir que «es injusta la sentencia» que pesa contra ellos.

En opinión del secretario de Organización del PSOE, el 'caso ERE' no es «comparable» con 'Gurtel', 'Púnica' u otros casos que han salpicado al PP, aunque se les quiera «equiparar», ya que «no deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello». «Fueron unos pocos», ha subrayado, pero «están pagando en este caso inocentes como es el caso de los expresidentes Chaves y Griñán». Según Cerdán, «aquí no ha habido enriquecimiento por parte de nadie, no ha habido financiación de ningún partido, el dinero fue a las empresas y los trabajadores de ellas, y una parte a esos que se aprovecharon de esa situación».

«En España no es que la corrupción se llame 'Gurtel', ni se llame 'Lezo', o se llame 'Púnica', la corrupción se llama hoy Partido Popular», ha defendido el dirigente socialista, que ha admitido que «la corrupción es toda grave» tras recordarle que en el caso del expresidente Mariano Rajoy tampoco se demostró su enriquecimiento pero fue objeto de una moción de censura. «La moción de censura no fue contra Rajoy, era contra todo lo que representaba el PP y su presidente Mariano Rajoy», ha afirmado, insistiendo en que el partido fue «condenado por corrupción».