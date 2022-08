El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado se ha dado de baja en Ciudadanos tras nueve años de militancia y un año y medio sin cargos en el partido, según ha anunciado este lunes en una carta, en la que ha esgrimido razones como la «falta de liderazgo» y de «estrategia» de la dirección, liderada por Inés Arrimadas. Según recuerda Aguado en una misiva publicada en Twitter, hace dos meses que solicitó la dimisión de toda la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y la convocatoria de un Consejo Extraordinario a causa de los «nefastos» resultados electorales en Andalucía, Madrid, Cataluña y Castilla y León.

«Sin embargo, ninguna de las dos cosas se ha producido. Más al contrario, la dirección del partido ha decidido emprender una huida hacia delante, que no comparto, disfrazada de una refundación en la que no creo», lamenta el exlíder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, en alusión a la propuesta de refundación del partido de Arrimadas. Afirma que el problema no son ni las ideas ni los principios fundaciones, sino la «ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes». Reitera que para poner remedio a esto no hace falta una refundación sino un congreso, pero en el caso de que fuera necesaria esa refundación tendría que ser impulsada, según Aguado, por una nueva Ejecutiva «y no por la misma que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro».

Tras 9 años de militancia, esta mañana he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.



«Un año y medio después de haber dejado todos mis cargos en el partido, me doy de baja como afiliado con una enorme pena, pero también con la cabeza alta y el agradecimiento infinito a todos los compañeros y votantes que confiaron en mí para llevar a Ciudadanos, primero al Parlamento regional y, después, al Gobierno de la Comunidad de Madrid», señala. El exvicepresidente madrileño termina la misiva afirmando que su paso por Ciudadanos acaba pero no su «amor por España» y su «empeño» por legar a su hijo «un país de ciudadanos libres e iguales».