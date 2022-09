Lesmes rechaza ir al TC y denuncia maniobras para hacerle «tambalear»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el Constitucional y ha denunciado maniobras para hacerle «tambalear» en su exigencia de que el Consejo cumpla la ley y elija a los dos magistrados que le corresponden en la renovación de ese tribunal. «Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía», ha subrayado Lesmes en declaraciones a los periodistas antes de la toma de posesión del nuevo fiscal general, en las que ha recalcado que quien diga que su aspiración es llegar al Tribunal Constitucional «miente interesadamente».

El Gobierno lo sabe «perfectamente», porque se lo ha dicho, ha afirmado antes de recalcar que le parecería «indecente» en estas circunstancias «prevalecerse mínimamente» de su cargo como presidente del GGPJ y del Supremo para acceder al Constitucional. Se ha mostrado visiblemente molesto con las informaciones publicadas sobre sus supuestas aspiraciones y sobre el posible boicot de vocales conservadores del CGPJ al nombramiento de los magistrados para ese tribunal. Son, ha dicho, movimientos para mediatizarle y hacerle «tambalear» en su exigencia de que se cumpla la ley y el Consejo designe a sus candidatos. Lesmes ha confiado en que se llegue a un consenso en el seno del Consejo, aunque no sea en el pleno extraordinario convocado para este jueves , y ha asegurado, tras hablar con posibles candidatos, que «sobran magistrados» del Supremo que quieran ir al Constitucional. Tras impulsar una ley que impedía al CGPJ hacer nombramientos en funciones, los socialistas reformaron de nuevo la norma para que sí pudiera designar a los magistrados del Constitucional. Unas reformas que pueden no gustar, pero que hay que cumplir, ha afirmado.

NINGUNA ESPERANZA DE QUE EL CGPJ SE RENUEVE

Preguntado por la posibilidad de un acuerdo entre los dos principales partidos para renovar el CGPJ, que se acerca a los cuatro años en funciones, ha sido tajante: «A día de hoy no albergo ninguna esperanza». Y ha alertado del «daño enorme» que se está haciendo a la Justicia española ya que el CGPJ en funciones no pude nombrar a magistrados del Tribunal Supremo y la situación de este órgano es «desoladora». «La situación de la Justicia española es absolutamente desoladora», ha insistido. Los responsables de la no renovación son los partidos políticos, pero, a su juicio, resulta «de todo punto inaceptable» que se les permita ahora nombrar a los magistrados del Constitucional y no a los del Supremo, que está en una situación «mucho peor y tiene la misma relevancia en el Estado de derecho». «Quince meses después la situación es de todo punto insostenible e inaceptable», ha insistido Lemes, quien a renglón seguido ha querido dejar claro que estar «quejoso» no le va a impedir cumplir la ley que dice que el CGPJ debe elegir a dos magistrados del Constitucional.