La reina Letizia cumple 50 años el próximo jueves 15 de septiembre. Letizia Ortiz Rocasolano llega al medio siglo tras una vida que encaminó hacia la televisión, pero que experimentó un giro de guión al sellar su compromiso con Felipe de Borbón, lo que la llevó a convertirse en la primera reina de España sin vínculo con la realeza. Estos son los diez momentos más relevantes del medio siglo de vida de la periodista asturiana que llegó al trono:

1) Asturiana de raíz

Letizia Ortiz Rocasolano nace en el Sanatorio Miñor de Oviedo, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Jesús Ortiz, se dedica al periodismo en la rama radiofónica y su madre, Paloma Rocasolano, es enfermera en un ambulatorio. Siempre hizo gala de su apego a sus raíces asturianas. «Tuve la suerte de nacer y crecer en Oviedo. Viviendo cada día, aprendí a amar y admirar esta tierra, a Asturias y a España entera», confesó en 2007 cuando el Ayuntamiento de la ciudad la declaró hija predilecta. En la capital asturiana estudia en el colegio público «La Gesta», donde hace sus primeros pinitos como periodista al realizar con otras compañeras un programa de radio infantil, «El columpio». A continuación, empieza el bachillerato en el instituto Alfonso II. A su amor por Asturias contribuyen sus abuelos paternos, José Luis Ortiz y la locutora Menchu Álvarez del Valle, una de las figuras destacadas de la radio asturiana, en quien también se inspiró para seguir sus pasos en la profesión.

2) El traslado a Madrid

A los 14 años, motivos laborales llevan a sus padres a mudarse a Madrid junto con sus dos hermanas menores, Telma y Erika. Es en el instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, donde Letizia Ortiz completa el BUP. En esta etapa, conoce a Alonso Guerrero, profesor de Literatura en este centro, con quien se casa por lo civil en 1998 en Almendralejo (Badajoz) después de un largo noviazgo. El matrimonio fracasa y sólo dura un año, a lo que se une el divorcio también de sus padres, con quienes ha mantenido buena relación desde entonces. En Madrid vivían sus abuelos maternos, Enriqueta Rodríguez, también asturiana, y Francisco Rocasolano, taxista de profesión. Una vez jubilado, la pareja se instala en Alicante.

3) Periodista de profesión

Criada en un hogar donde no faltan los periódicos y donde siempre suena la radio, Letizia Ortiz sigue los pasos de su padre y de su abuela al decidir estudiar periodismo. Escoge la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que el pasado año la nombró Alumna de Honor en su 50 aniversario. «Venir cada día a esta facultad durante cinco años en la década de los 90 deja huella. Fue una gran formación que agradecí mucho» evocó la reina en el homenaje que se le brindó. Ahí reveló lo que le dijo en clase uno de sus profesores asombrado por lo preguntona que era: «Ortiz, desde luego, no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, ahí no tiene rival». Durante la carrera, hace prácticas en verano en el periódico asturiano La Nueva España, en la Agencia EFE y el diario ABC. Tras concluir la carrera, se marcha a México para empezar el doctorado en la Universidad de Guadalajara, lo que compaginó con unas prácticas en el periódico Siglo XXI. A su regreso a España, se adentra en el mundo de la televisión en el canal Bloomberg, desde donde, en 1999, pasa a CNN+ como reportera y presentadora.

4) La llegada a TVE

El salto en su trayectoria periodística llega en 2000, cuando se incorpora a TVE, el mismo año en que la Asociación de la Prensa de Madrid le concede el premio «Larra» al mejor periodista menor de 30 años. Además de presentar unos meses «Informe semanal» y el telediario matinal, cubre como enviada especial grandes acontecimientos, como las elecciones de Estados Unidos (2000), el naufragio del «Prestige» (2002) o la guerra de Irak (2003). En el verano de 2001, se convierte en la cara del Telediario 1, responsabilidad que repite los dos veranos siguientes. Con la experiencia adquirida, da un paso más al presentar en septiembre de 2003 el Telediario de la noche con Alfredo Urdaci, por entonces director de Informativos, lo que la consolida como uno de los rostros populares de la televisión pública.

5) Noviazgo con el Príncipe

En octubre de 2002, el veterano periodista Pedro Erquicia organiza una cena en su casa que congrega a una veintena de personas, entre ellas, el príncipe Felipe y Letizia Ortiz, quienes no se conocían. «Fue un encuentro casual y no tuvo ninguna consecuencia. Fue en la primavera cuando entablamos más contacto y aquello fructificó», relató el príncipe para situar el comienzo del noviazgo. La relación empezó a consolidarse cuando ella regresa de cubrir el conflicto bélico de Irak y la presencia de tropas españolas en ese país. Durante medio año, logran mantener la relación en secreto, sin levantar sospechas, y en ese tiempo, Letizia Ortiz sigue viviendo en su piso de Valdebernardo (Madrid).

6) La primera foto juntos

El 24 de octubre de 2003, el telediario se emite desde Oviedo con motivo de los Premios Príncipe de Asturias y, como es costumbre, don Felipe pasa a saludar a los trabajadores de TVE, entre ellos, a la que es ya su novia. Ambos se estrechan la mano ante las cámaras, compartiendo una sonrisa cómplice. Es la primera foto de los dos, tras la que empiezan a desatarse los rumores de su relación, lo que precipita el que la Casa del Rey confirme la relación una semana después a través de un comunicado. En la víspera, Letizia Ortiz presenta su último telediario, su despedida de TVE después de casi cuatro años, «sin decir nada de que se iba», como reveló Urdaci, quien lo supo poco antes de entrar en antena. Ese día, la reportera sale de Torrespaña oculta en un vehículo para despistar a los fotógrafos que ya la buscaban.

7) La pedida de mano

Dos días después del comunicado que hace oficial la relación, don Felipe y doña Letizia protagonizan su primer posado en la residencia del príncipe en el Palacio de la Zarzuela para compartir que están «enamorados, comprometidos, convencidos e ilusionados y, por supuesto, entregados al servicio de España y de los españoles». El 6 de noviembre, vuelven a comparecer juntos ante los medios, esta vez en el Palacio de El Pardo, durante la pedida de mano que reunió por primera vez a la familia Borbón y la Ortiz Rocasolano. «Tengo la seguridad de que Letizia reúne todas las cualidades y capacidad necesaria para asumir las responsabilidades como princesa de Asturias y futura reina», dice don Felipe de su prometida, a la que regala un anillo en oro blanco y diamantes y un collar de perlas y zafiros del joyero de la familia real. Tras la ceremonia, y hasta el día de la boda, Letizia Ortiz se aloja en el pabellón de invitados del palacio de La Zarzuela. Anunciada la fecha de la boda el 22 de mayo de 2004, ambos realizan varios viajes por España, entre ellos, a Asturias para visitar a los abuelos paternos de la novia, y uno al extranjero, a la boda del príncipe heredero de Dinamarca.

8) La boda

La catedral de La Almudena, en Madrid, acoge la boda el 22 de mayo de 2004, con más de 1.200 invitados, entre ellos, una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, y con la lluvia como protagonista. Como consorte del heredero al trono, el enlace convierte a Letizia Ortiz en princesa de Asturias, con tratamiento de alteza real, y en miembro de la familia real. La primera boda en España de un príncipe de Asturias desde 1901 deja miles de fotos para el recuerdo, como el paso de los novios bajo los sables de los compañeros de promoción de don Felipe en las academias militares, el abrazo en el balcón del Palacio Real o el recorrido en coche de los recién casados por las principales calles de Madrid. El viaje de luna de miel los lleva a varias ciudades españolas, la primera Cuenca, y a Petra (Jordania). Tras la boda, doña Letizia comienza su agenda propia como princesa, al margen de los actos con don Felipe, con quien protagoniza su primer viaje oficial al extranjero a México, en julio de 2004.

9) Leonor y Sofía

Año y medio después de su boda, el 31 de octubre de 2005, nace Leonor de Borbón, la primera hija de los príncipes y siguiente eslabón en la sucesión dinástica. «No se puede describir la emoción de ser madre», confiesa doña Letizia al salir de la clínica Ruber de Madrid con la entonces infanta en brazos, una semana después del parto por cesárea. El 29 de abril de 2007, la princesa da a luz a su segunda hija quien recibe el nombre de Sofía, en homenaje a su abuela paterna: «Me hacía mucha ilusión que se llamara como la reina, y a ella también le ha hecho mucha ilusión». Tres meses antes del nacimiento de Sofía de Borbón, Letizia Ortiz sufre un duro golpe con la muerte de su hermana pequeña, Erika, a la que encuentran sin vida en su domicilio, el mismo piso en el que vivió la princesa hasta comprometerse con don Felipe.

10) La primera reina sin sangre azul

Doña Letizia se convierte en reina de España el 19 de junio de 2014, día en que las Cortes Generales proclaman rey a Felipe VI tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Es la primera mujer que alcanza el trono de España sin tener sangre azul, lo que sigue el ejemplo de otras consortes reales sin linaje dinástico, como Matilde de Bélgica o Máxima de Holanda. Su primer acto oficial en solitario lo protagoniza en el Museo del Prado un mes después del relevo en la Corona. Además de los ámbitos que centraron su tarea como princesa, asume otras funciones que hasta entonces desarrollaba la reina Sofía, como los viajes de cooperación, el primero de los cuales la lleva a Honduras y El Salvador, en mayo de 2015. A medida que transcurre el reinado, doña Letizia consolida su papel de consorte, aunque también protagoniza episodios tensos, como el desencuentro que tiene con la reina Sofía a la salida de la catedral de Palma en abril de 2018.