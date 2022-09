Unidas Podemos ha reclamado al rey emérito a Juan Carlos I que se persone ante la justicia británica, si finalmente acude al funeral de Isabel II, declare ante el supuesto caso de acoso a Corinna Larsen, donde además se apunta a la utilización «indebida» de los servicios de inteligencia españoles. Además, el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha lanzado que invitar a un «delincuente fugado» a un funeral de Estado deja claro «qué significa la monarquía en España y el Reino Unido».

Mientras, el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha apuntado también que una cosa son las «condolencias lógicas» por la muerte de la reina británica, pero ha criticado la «matraca beatificadora» de un «anacronismo sinsentido» como son las monarquías «hereditarias» y que oculta una historia de «colonialismo, racismo y privilegios». Es más, ha denunciado en rueda de prensa que la monarquía británica está marcada por acusaciones de abuso sexual (en referencia al príncipe Andrés) y con un nuevo rey, Carlos III, sobre el que recaen sospechas de irregularidades y que en menos de 24 horas ha «dinamitado su mote de cercano porque es incapaz de apartar un tintero de la mesa porque necesita súbditos para ello».

Sobre el caso de Juan Carlos I, el diputado de Unidas Podemos ha cargado contra sus «numerosas tropelías» y sospechas de enriquecimiento ilícito. Por tanto, Pisarello ha instado a Juan Carlos I que si asiste al funeral de Isabel II saque tiempo para comparecer ante la justicia inglesa por el «gravísimo» caso abierto de posible acoso a Larsen. También ha calificado de «lamentable» que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decretara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Isabel II y le ha acusado de no acometer la misma muestra de duelo ante los muertos en residencias durante la pandemia. Finalmente, ha censurado que en pleno siglo XXI se presente a las monarquías «obsoletas y anacrónicas» como un «cuento de hadas», cuando la realidad es que se sustentan en privilegios». «Los tiempos de reyes y reinas de líneas sucesorias de sangre azul están llegando a su ocaso (...) No puede haber grandes monarcas porque no existen monarquías justas», ha zanjado.