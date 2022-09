El secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, se ha mostrado «comprensivo» con las declaraciones de la ministra de Igualdad sobre educación sexual: «no creo que defendiera que los niños puedan mantener relaciones sexuales», aunque ha expresado su preocupación por las leyes que impulsa este departamento. En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Argüello ha sido preguntado por las declaraciones de Irene Montero la semana pasada en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados sobre educación sexual.

«Francamente no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales», ha afirmado el portavoz de los obispos. «Quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad porque yo también salgo a la prensa y me hacen preguntas. Porque veo cómo se interpretan algunas de las repuestas, cómo a veces uno cuando responde hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global», ha explicado.

No obstante, sí que ha trasladado su preocupación por «el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse, no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos». En este sentido, ha denunciado que en la exposición de motivos de las leyes que promueve Igualdad -como la reforma de la ley del aborto o la ley trans- se ve una concepción de la persona «inasumible» no solo por un creyente «sino por una persona con sentido común y con noticias elementales de la biología».

«Eso es lo que me preocupa», ha aseverado el secretario general de la CEE, que ha añadido: «Las declaraciones pueden ser afortunadas o desafortunadas, como lo pueden ser las mías». Y ha abundado en que muchas de las leyes del Gobierno «tienen una concepción de la persona que sorprendentemente parece contraria a los postulados del arco ideológico en el que se sitúa la ministra de Igualdad». «No se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera sin ser solidario de la cintura para abajo», ha subrayado.