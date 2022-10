Sanidad y CCAA mantienen las mascarillas obligatorias en el transporte público

La ministra de sanidad, Carolina Darias, ha señalado que el Ministerio y las comunidades autónomas no han abordado este viernes la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público debido a la recomendación de los expertos de la Ponencia de Alertas y al «ascenso leve» de casos de COVID-19. «No ha salido, no ha sido objeto de comentario ni estaba en el Orden del Día. Ninguno de los consejeros lo ha hecho», ha explicado la ministra en rueda en Santiago de Compostela (Galicia) tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Darias ha recordado que en el último CISNS el Ministerio y las CCAA coincidieron en que «fueran los expertos los que sigan asesorando en la toma de decisiones» sobre la retirada o no de las mascarillas en el transporte público. "La Ponencia de Alertas se reunió recientemente y concluyó que hay que seguir esperando el momento.

Estamos en una tendencia ascendente, es verdad que leve y sin impacto hospitalario por ahora, pero la Ponencia ha dicho que quiere seguir valorándolo", ha esgrimido la ministra. Darias ha detallado que desde el 23 de agosto hasta el 9 de septiembre la incidencia de casos de COVID-19 bajaba alrededor de un 1,7 por ciento al día. Sin embargo, desde el 30 de septiembre se ha observado una «ligera tendencia ascendente» del 1,1 por ciento diaria. En el informe de Sanidad de este viernes, adelantado por la ministra, la incidencia en mayores de 65 años ha avanzado 13 puntos con respecto al martes, situándose en 168 frente a 155,55. En cualquier caso, y tal y como ha apostillado la ministra, esta ligera subida no se está traduciendo en un aumento de la ocupación hospitalaria, que sigue siendo «la más baja de toda la pandemia». Pese a la evolución de los casos, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes que los informes epidemiológicos de la COVID-19 y de la viruela del mono se publiquen con periodicidad semanal, y no dos cada semana, como ocurría hasta ahora.