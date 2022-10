El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no aceptará un simple «cambio de cromos» para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin cambiar nada en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, una hora antes de reunirse con el jefe del Ejecutivo para discutir la renovación del CGPJ tras las dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, en la tarde noche de este domingo. En este sentido, Feijóo ha afirmado que va con el ánimo de desbloquear la situación pero ha precisado que no va a estar de acuerdo «si el presidente pretende un cambio de cromos, yo tengo más porque soy el Gobierno y tu menos por que estas en la oposicón y no vamos a modificar nada».

Así, ha rechazado que el Gobierno pueda cesar hoy a un ministro y mandarle mañana a presidir el CPGJ y a una ministra y nombrarla Fiscal General. También ha criticado que, cuando tienen un pacto en RTVE, el presidente haga que dimita el presidente de la Corporación y ponga a una persona de confianza o dé una instrucción a directora del CNI y por cumplir esa instrucción y tener problemas con los independentistas la cese o nombre a un militante del PSOE como director del CIS.

Asalto a las instituciones

«Ese tipo de asalto a las instituciones nunca se había dado en democracia», ha exclamado Feijóo y ha pedido «cuidado con hacer lo mismo en el CGPJ y en el TC, estos temas son muy serios». Y en el caso concreto de la Justicia, el presidente del PP ha señalado que Pedro Sánchez ha hecho algo que no ha hecho nadie, dejando sin efecto las competencias del Consejo y prohibiéndole que no haga ningún nombramiento. «Ha bloqueado el Consejo, le ha intervenido, quitado competencias», ha recordado Feijóo dejando claro que «eso no es responsabilidad de la oposición, sino que ha sido una decisión inédita del presidente del Gobierno».

Campaña de insultos

En cualquier caso, el líder 'popular' ha dejado claro que aunque el presidente del Gobierno le cite con pocas horas de antelación, él acude a Moncloa con el ánimo de «intentar renovar el Consejo» y abstrayéndose además de la campaña de insultos que está recibiendo desde hace unos meses. Pero ha insistido en que hay que atender las propuestas que ha realizado la Unión Europea y el Comisario de Justicia, que ha visitado España recientemente, y ha pedido renovar el CGPJ pero también modificar la ley para que los jueces tengan protagonismo en el diseño de su órgano de Gobierno. «Esas dos cosas son las que tenemos que hacer», ha exclamado.

De hecho, Feijóo ha recordado que él ha cumplido con sus obligaciones al enviar en julio un documento con una propuesta para renovar el CGPJ, de la que aún no ha tenido respuesta. Aunque no descarta incluso que el presidente quiera hablar de más cosas por todos los documentos que ha enviado a la Presidencia del Gobierno desde marzo y de los que sigue sin recibir respuesta. «Alomejor el presidente quiere hablar de todo esto», ha apuntado. En esa propuesta sobre la renovación del CGPJ y «superar la situación» el PP aceptaba la renovación con la ley actual y pedía un compromiso para desarrollar en 6 meses una normativa para que los jueces se puedan elegir en el futuro con más objetividad.

No obstante, el PP planteaba una serie de condiciones para la renovación con la ley actual, entre ellas: que un ministro no se pueda pasar al día siguiente de dejar el cargo a ser Fiscal General del Estado o que haya un periodo de carencia de 5 años para que los ministros no se incorporen al CGPJ o al Tribunal Supremo; que los jueces se elijan por concurso oposición y se haga un esfuerzo para dotar de más jueces a España, con 200 plazas cada año durante cinco años, para incorporar a 1.000 jueces. Es decir, según Feijóo, lo que pretenden es buscar un poco de objetividad en los nombramientos y una vez que lo concreten, hagan la renovación y se comprometan desde ya a cumplir la ley y cumplir con la normativa europea. Por este motivo, ha explicado que él no ha avanzado en nombres porque cree que lo primero es establecer el procedimiento para acertar.