Las bolsas internacionales viven esta semana unos días claves, ya que se darán a conocer los resultados del tercer trimestre de algunas empresas más importantes; al tiempo que se sabrá si la inflación de EEUU se ha moderado. Ante este panorama algunos inversores se preguntan si se prevé que esta semana haya subidas en los mercados financieros.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, deja claro que realizar «previsiones a un plazo tan corto es imposible». No obstante, añade que «los resultados empresariales deberían ayudar siempre que se vea que la inflación y la subida de tipos no les afecta tanto como se les ha penalizado. Esta semana ya empezaremos a tener los primeros resultados empresariales importantes, especialmente el viernes con varios bancos de inversión». En este punto, destaca que «es cierto que los índices están en soportes (niveles técnicos donde se pueden frenar caídas) y que hay mucho miedo por parte del pequeño inversor; ambos aspectos son positivos para ver un rebote». Sin embargo, matiza que «la tendencia bajista es fuerte».

Este año no está siendo bueno para las bolsas y muchos especialistas prevén que habrá un cambio de tendencia, que volverá a dejar ganancias para los inversores. En relación a la posibilidad de que los mercados ya hayan tocado suelo, Langa responde que «nadie puede asegurar si esto es así o no. Sí reconoce que «los mercados están en soportes, que muchos pequeños han vendido a grandes, que muchas empresas cotizan a ratios muy baratos y que los resultados empresariales pueden impulsar, pero hay factores que hacen imposible asegurar una cosa así». A su modo de ver, «la tendencia es lo suficientemente fuerte como para hacer saltar soportes y abaratar más las cotizadas, por no hablar de imponderables: conflictos con China, la Guerra de Ucrania, comentarios de bancos centrales, algún resultado empresarial relevante negativo,....».

¿Podría cerrar 2022 en positivo?

El nerviosismo de los inversores, especialmente de los pequeños es evidente. Muchos de ellos están haciendo cuentas y se plantean si existe la posibilidad de cerrar el ejercicio 2022 en positivo. El director de Corredordefondos.com sostiene que «no se puede descartar». En este punto, resume que actualmente el Ibex35 pierde algo más de un 15 % y otros índices están por encima del 20 %-30 % de pérdidas. Numéricamente son movimientos que las bolsas pueden anular en un trimestre, pero el impulso deberá ser muy fuerte y lo debe provocar unos resultados empresariales extraordinarios junto a la relajación de los bancos centrales».