La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este jueves que España está «mucho peor» en lo político y en lo económico, con más españoles en situación de pobreza y exclusión social. Por eso, ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se atreva a dar «lecciones» sobre el Estado del Bienestar, máxime cuando, según ha recordado, en 2010 como diputado votó a favor de «congelar» las pensiones y «la bajada» del sueldo de los funcionarios. En su intervención en el Pleno del Congreso convocado para debatir sobre las medidas anticrisis del Gobierno y el Consejo Europeo de Praga de la pasada semana, Gamarra ha criticado la «propaganda» y el «electoralismo» con el que se ha conducido Sánchez y le ha emplazado a «mirar a Portugal» y «tomar ejemplo».

La dirigente del PP ha recriminado a Sánchez que presuma de cohesión social y Estado de Bienestar cuando «hay más españoles en situación de pobreza y exclusión que cuando llegó al Gobierno», según datos del INE, y «hoy las clases medias están asfixiadas». Es más, ha dicho que ha «dado muchas elecciones sobre el Estado del Bienestar» pero «incumple» una resolución del Debate de la Nación sobre el cáncer. En el plano político, ha afirmado que están «mucho peor» porque la «degradación» institucional «no tiene limites» con Pedro Sánchez, citando lo ocurrido en el CNI, el CIS, la Fiscalía, el CGPJ y RTVE. Ahora, ha proseguido, el PP estará atento a ver lo que «está tramando» en relación con el Consejo de Estado. «Gobernar es respetar las instituciones y no tomarlas al asalto, que es lo que hace», ha denunciado. A renglón seguido, ha asegurado que también están «mucho peor en lo económico» y ha recalcado que el Bando de España, la Airef o el FMI ya dicen que las previsiones del Gobierno son «irreales».

A su juicio, Pedro Sánchez «gestiona mal o no dice la verdad» o «lo que es peor, las dos cosas a la vez». Una semana después de la presentación de los Presupuestos, Gamarra ha indicado que las cuentas públicas «confunden» el Estado de Bienestar con el bienestar del Gobierno. «El Estado del Bienestar se defiende con crecimiento económico para financiarlo generando círculos virtuosos, no círculos viciosos», ha enfatizado. También ha censurado que el Gobierno haya decidido «desempolvar la lucha de clases en la España del siglo XXI» y le ha avisado que «se equivoca de adversario» porque «no se trata de acabar con la riqueza sino de acabar con la pobreza». Finalmente, Gamarra ha afirmado que frente a la «división», la «polarización» y el «sectarismo», es «posible otra forma de gobernar» que representa Alberto Núñez Feijóo y que será una «realidad pronto». «Es tiempo de cambiar y como usted no cambia, los españoles cambiarán a su gobernante», ha espetado Gamarra al presidente del Gobierno