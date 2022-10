España no se sumará a la iniciativa para un escudo antimisiles europeo impulsada por Alemania y no ha recibido tampoco una invitación para hacerlo, reiteró el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares. En una entrevista con la emisora alemana «Deutsche Welle», Albares, de visita en Berlín, señaló que España no va a ser parte «de ese esquema», aunque participa de los esfuerzos para «hacer avanzar a Europa en todos los aspectos», incluido el de Defensa.

El responsable de la diplomacia española defendió además el secretismo sobre las entregas de material bélico a Ucrania, ya que si uno es «responsable» y realmente quiere ayudar a Kiev, no da datos sobre el tipo de armamento que se va a proporcionar, argumentó. Albares se refirió también al disenso con Podemos sobre la cuestión del apoyo militar a Ucrania y destacó que los dos socios de Gobierno comparten un «objetivo claro», que consiste en que «la paz regrese a Ucrania lo antes posible». Preguntado por la alianza hispano-alemana para impulsar la construcción de una interconexión que permita exportar gas de la Península al norte de Europa, el ministro señaló que se trata de un momento en el que es especialmente importante «mantener la unidad europea». «Hay desafíos que solamente podemos enfrentarlos unidos, juntos», señaló, en alusión a la reestructuración del mercado energético europeo. «Dado que España tiene una enorme capacidad para regasificar GNL, lo único que necesitamos para ponerla a disposición del resto de europeos es la famosa interconexión Midcat», remachó. El ministro incidió además en que muchas de las propuestas que se estudian ahora a nivel europeo para salir de la crisis energética, como la construcción de interconexiones, el tope al precio del gas y la apuesta por las energías renovables, fueron en sus inicios iniciativas españolas. Preguntado por los beneficios que están obteniendo los exportadores de gas como Estados Unidos, Albares destacó que en primera instancia es preciso «tomar decisiones» a nivel europeo para lidiar con la crisis, aunque también es necesario «hablar con socios y aliados». Finalmente, Albares se refirió al interés de España por situar a América Latina «en el centro de la agenda europea», después de que durante demasiado tiempo se haya dado al continente «por descontado». En este sentido, argumentó que Madrid está particularmente «bien situada» para convocar la cumbre de líderes comunitarios y latinoamericanos prevista para la segunda mitad de 2023, cuando España asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión.