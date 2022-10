Las bolsas están subiendo debido a los resultados positivos de importantes empresas, correspondientes al tercer trimestre de 2022, que se están conociendo estos días. Por citar un ejemplo, el Ibex35 cotizaba en la media sesión de este martes con un avance del 0,75 %, lo que llevaba al selectivo madrileño a situarse en los 7.613,5 enteros; tras las ganancias registradas en Wall Street, con subidas de hasta el 3 %. ¿Quiere decir esto que ya se ha producido el esperado cambio de tendencia?

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, sostiene que «es pronto para asegurarlo. Es cierto que las bolsas están rebotando en un entorno que otras veces han supuesto un cambio de tendencia: en soportes clave, con miedo del pequeño inversor y en una temporada de presentación de resultados, que, aunque es muy incipiente, está siendo mejor de lo previsto». Sin embargo, todavía estamos hablando de un rebote, ni mucho menos de un cambio de tendencia».

Preguntado por cuándo se prevé que ocurra el cambio de tendencia, Langa ha respondido que «podría ser ya, pero no sabemos si es un simple rebote; en el argot financiero se llamaría 'rebote del gato muerto'». En este sentido, ha precisado que «para decir que es un cambio de tendencia deberíamos ver cómo se rompen los máximos de este año o de finales del año pasado, con lo que hay mucho recorrido por delante de cierta incertidumbre. Hay que ir paso a paso, nosotros, por ejemplo estamos volviendo a comprar en nuestras carteras, pero sin volvernos locos».

Las empresas que más han ganado

Respecto a las empresas que más han ganado, «en España IAG ha dado una alegría a sus inversores al anunciar que no habría que hacer ampliación de capital, algo que se temía. Además, la banca sigue siendo beneficiada por la subida de tipos. En otras zonas, las empresas tecnológicas están liderando (también en el Ibex la única cotizada del sector, Indra, está subiendo mucho estos días), junto a la banca de inversión americana que es la que, de momento, está presentando grandes números en sus resultados trimestrales».

Llegados a este punto, cabe preguntarse si es un buen momento para invertir. El director de Corredordefondos.com asegura que «todo inversor que tenga dinero invertido a largo plazo debe estar en bolsa, ya que a plazos largos las subidas y bajadas pueden quedar en anecdóticas. Sin embargo, si se está fuera esperando el momento ideal puede que nunca se invierta o se haga en momentos de euforia y, por tanto, caídas. Por lo tanto, a riesgo de que este rebote sea puntual y se vuelva a caer, incluso a perder soportes, es muy buen momento para invertir en bolsas, siempre que sea de forma muy diversificada en fondos de mucha calidad que inviertan en todo el mundo. Nuestros clientes, por ejemplo, invierten en carteras que tienen más de 20 fondos de inversión internacionales.

Consejos para los que están pensando en vender

Pese a los buenos datos de estos últimos días, los mercados acumulan pérdidas importantes y hay muchos inversores pensando en vender; otros ya lo han hecho. Langa señala que «si han invertido a largo plazo no tiene sentido alguno salir en estos momentos, tras haber perdido los meses anteriores, ya que no lo recuperarán nunca. Desde que empecé en este mundo me han dicho que 'lo que se pierde en bolsa solo se recupera en bolsa'. Puede haber gente que piensa, 'salgo ahora y cuando se recuperen las cosas vuelvo a entrar'. Sin embargo, nunca sabrán cuando es el momento y, por tanto, o entrarán peor de lo que está ahora o bien nunca entrarán. En mis casi 20 años de experiencia he visto casos así en todas las caídas, afortunadamente, cada vez menos, pero todavía los hay».