Esquerra Republicana y Bildu han anunciado este viernes que finalmente no presentarán una enmienda de totalidad contra los Presupuestos Generales de 2023 para dar margen a las negociaciones que mantiene abiertas con el Gobierno de coalición. Con esta decisión de ERC y Bildu, que suman 18 votos, el Gobierno allana el camino para superar la primera votación de los Presupuestos, prevista para el próximo jueves en el Pleno del Congreso, aunque todavía no tiene atados los votos favorables para su aprobación final.

Y es que ambas formaciones avisan que esta decisión no anticipa su voto favorable a los Presupuestos, ni tan siquiera el próximo jueves en la votación de totalidad, tal y como advierte Bildu: "El Gobierno no debe dar por hecho ningún escenario. Todas las opciones siguen hoy abiertas«, avisan. Esquerra justifica la decisión de no registrar enmienda a la totalidad para dar »margen« y »generar las condiciones que permitan mantener abiertas las negociaciones que están en marcha, plenamente conscientes del contexto grave de crisis económica y social que tenemos que atender". En todo caso, ERC advierte de que aún están «muy lejos de poder aprobar las cuentas», al considerar que estos Presupuestos «tienen un amplio margen de mejora y deben ir acompañados de medidas estructurales exigentes».

En este sentido, reclaman mejoras en «vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social». Asimismo, exigen el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras en Cataluña, cuya ejecución consideran «manifiestamente insuficiente» y piden para ello «mecanismos de cumplimiento de las inversiones presupuestadas». Finalmente, ERC considera «imprescindible que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones en marcha, con el objetivo de poder llegar a acuerdos».

📰[COMUNICAT] @Esquerra_ERC no presenta esmena a la totalitat als PGE 2023 per donar marge a les negociacions



➕Info.👇https://t.co/I1em4Xd6wD — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 21, 2022

Por su parte, Bildu ha explicado su renuncia a presentar enmienda a la totalidad a que las negociaciones con el Gobierno «avanzan» y «se han intensificado en las últimas horas», por lo que ha decidido «mantener abierta la dinámica de negociación para intentar alcanzar un acuerdo sobre las primeras cuestiones que ha puesto encima de la mesa» esta formación. En todo caso, avisa de que esta decisión «no determina la posición final en las votaciones del próximo jueves» y que «actuará con la máxima exigencia para satisfacer las demandas de la ciudadanía»: "El Gobierno no debe dar por hecho ningún escenario, todas las opciones siguen hoy abiertas", subraya.

Desde esta formación recuerdan que «es el Gobierno quien debe ganarse los votos de Bildu para aprobar los Presupuestos», ya que «Bildu no tiene ningún compromiso ni responsabilidad con este Gobierno, sino con la ciudadanía vasca y, por extensión y solidaridad, con las clases trabajadoras del Estado y los pueblos que lo componen». Sobre el contenido de las negociaciones, Bildu limita a informar que está planteando al Gobierno "medidas que respondan a las necesidades sociales y económicas que la ciudadanía vasca comparte y traslada«. »Medidas sociales que hagan avanzar y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora", asevera.