El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este viernes a los grupos paralmentarios que finalmente no han presentado enmieda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 por dar una oportunidad para tramitarlos, y les ha tendido la mano para "mejorar" las cuentas públicas. "Quiero agradecer a todas las fuerzas políticas que no han presentado enmiendas de totalidad para que se pueda permitir la entrada del Presupuesto en las Cortes para su debate y para, esperemos, su futura aprobación", ha indicado Sánchez al término del Consejo Europeo. El líder del Ejecutivo ha recordado que desde 2015 no se presentaban en España tres presupuestos seguidos "en tiempo y forma", por parte de un Gobierno "al que siempre se ha tachado de mucjas cosas", pero que con 153 escaños "hace sus deberes". Dicho esto, ha afirmado que el Gobierno "tiende la mano" a otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante los Presupuestos, que son "buenos" en su planteamiento inicial, pero que está dispuesto a "mejorar". Según Sánchez, hay tres aspectos fundamentales que se han visto en Europa y recientemente en Reino Unido, como es la necesidad de tener un gobierno estable, dado el valor de la estabilidad política en un momento de "extraordinaria incertidumbre". "El Gobierno está otorgando estabilida política en un momento de alta incertidumbre", ha dicho en referencia a la tramitación de los Presupuestos. Finalmente, ha defendido que el Ejecutivo está planteando propuestas en una doble vertiente, por un lado, para la transformación y modernización de la economía, y por otro lado, para dar continudad a la creación de empleo, la digitalización y la transición ecológica. Junto con ello, ha apostado por proteger a la clase media y trabajadora, y ha destacado la necesidad de los impuestos a las grandes eléctricas, a las grandes fortunas y a las entidades financieras. "Creo que eso es central y en el corazón de todas estas propuestas están los Presupuestos", ha reiterado.