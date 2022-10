El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha insistido este miércoles en que el Gobierno quiere avanzar en la reforma de la sedición pero que, para acometer cambios en los códigos penales y civiles, hace falta un amplio «consenso básico» que en estos momentos no existe. «En este momento no hay un consenso básico para poder hacerlo. Hay cuestiones en las que no se trata de tener un voto más, sino en tener una base sólida», ha afirmado en una entrevista en Antena 3. López ha subrayado que el Gobierno tiene la disposición de avanzar para «confluir con lo que está regulado en la Unión Europea» que, en sus palabras, está «muy alejado» de lo que hay en España. Con todo, ha hecho hincapié en la necesidad de que haya un «consenso muy amplio». «Hablamos de la arquitectura básica del sistema», ha apostillado.

Así, preguntado acerca de si con el consenso amplio se refieren al PP, López ha asentido: «Estoy pensando, por ejemplo». «Es bueno que lo pactemos en aspectos mucho más amplios», ha añadido a continuación. Además, ha cuestionado a los 'populares' si les parece mal acercarse a la regulación europea. «¿Por qué se oponen?», ha enfatizado. Eso sí, ha desligado la sedición de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «Negociar los presupuestos es una cosa y lo otro es algo que existía un compromiso desde el principio». CGPJ En otra clave, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el dirigente del PSOE ha pedido altura de miras para que el acuerdo se produzca cuanto antes, aunque confía en que está «próximo». Sobre el escollo con la vocal propuesta por Podemos, Victoria Rosell, ha trasladado que el acuerdo tiene "tanta importancia en sí mismo" que no se deberían poner «líneas rojas por nombres» para bloquear un acuerdo.