La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «cumplir» con la aprobación de la ley de vivienda y la reforma de la conocida como ley mordaza, al denunciar que su tramitación parlamentaria está «atascada» pese a contar con «mayorías suficientes». En la sesión de control al Gobierno, Aizpurua ha destacado «avances» como la aprobación de la ley de eutanasia, pero ha señalado que el Ejecutivo tiene «asignaturas pendientes» con leyes que su grupo considera «estratégicas para los derechos y las libertades», como la reforma fiscal, la salud mental, la ley trans, los secretos oficiales y, especialmente, la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza.

Por ello, le ha urgido a «cumplir» su promesa y a aprobar principalmente estas dos leyes que, según ha dicho, están «bloqueadas» y «atascadas» en el Congreso. «Son dos cuestiones básicas para un gobierno progresista, no hacerlo hipotecará el futuro de millones de personas y puede que también el suyo y el de su Gobierno. Porque no cumplir las promesas y no ganar en derechos únicamente beneficia a las derechas», ha advertido la representante de Bildu. Sánchez le ha respondido que el Gobierno «ha cumplido» con la aprobación de todas las leyes mencionadas en el Consejo de Ministros y ha añadido que ahora «le corresponde a los grupos», ya que son normas que están en «tramitación parlamentaria».

«A lo mejor no es que nosotros estemos bloqueando, la cuestión es que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos parlamentarios. Eso no significa que seamos menos de izquierdas que ustedes», ha declarado.

En concreto, el presidente del Gobierno se ha referido a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, sobre la que ha dicho que no coinciden en la «aproximación» con otros grupos, por lo que tendrán que encontrar un «punto de equilibrio», al igual que con las otras leyes pendientes de aprobación en la Cámara Baja, para «lograr esos avances». Sin embargo, la portavoz de EH Bildu ha insistido en que el Gobierno «se niega a avanzar y a aprobar estas leyes» de forma definitiva en el Congreso y ha advertido de que «no hay mucho tiempo ya». «Comprométase hoy y aquí a desbloquear y hacer realidad esas nuevas leyes sociales. Tiene mayorías suficientes para hacerlo, es cuestión de voluntad política. Hágalo y no dude de que nos encontrará dispuestos a trabajar en ello», ha sostenido.