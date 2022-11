La exdirigente de Vox Macarena Olona ha presentado este viernes su nuevo proyecto, centrado en «la batalla cultural e ideológica» contra «la criminal ideología de género». Y aunque ha asegurado que ahora mismo su camino no es político, no ha rechazado la posibilidad de presentarse en unas próximas elecciones generales.

Olona ha dado los detalles de su nueva plataforma -'Fundación Igualdad Iberoamericana'- en la Casa de América de Madrid y ha anunciado que su siguiente objetivo será recabar firmas para registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que revierta las actuales leyes de género. «El partido que estoy jugando no es un partido político», ha sostenido sobre su futuro más próximo.

Según ha explicado, cree que «por sentido de Estado y responsabilidad lo que necesitan los españoles en este momento no es una fragmentación adicional del tablero político». Con ello, ha descartado la opción de formar parte de alguna candidatura a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, pero no a unas próximas generales. «Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, mi irrupción tiene que ser no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España», ha explicado.