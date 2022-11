La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado este martes en Pamplona que si la sociedad decide sumar, dará «un paso adelante, de manera colectiva, feminista», con el objetivo de «hacer feliz a la gente» porque Sumar es «imparable». Así lo ha señalado en la presentación de la plataforma Sumar en el Auditorio Baluarte en Pamplona al que han acudido en torno a medio millar de personas, y que tiene lugar en medio de tensiones con Podemos, después de que Pablo Iglesias la pidiera respeto a la formación morada ante una confluencia de izquierda para concurrir a las elecciones generales en España.

Díaz ha criticado la política «a golpe de titular» y ha denunciado que «se dicen auténticas barbaridades y no pasa nada». «La política se ha convertido en un problema, no os habéis alejado vosotros, hemos sido nosotros. La gran política es esa que queremos hacer, es subir el salario mínimo, que los pensionistas quieran cambiar el sistema de pensiones. Hay que congelar las cuotas de las hipotecas mientras sigamos en crisis. La buena política va de decir que sí. Sumar es una manera diferente de hacer las cosas», ha explicado.

«Ya he estado en muchos sitios de España, estoy escuchando mucho y lo que me encuentro es algo fundamental, toneladas de esperanza. No es lo mismo que la ilusión. No se puede cambiar sin esperanza. En Sumar no le pedimos el carné a nadie, pueden estar personas de distintos sindicatos, colegios profesionales o asociaciones sociales, porque esto es lo que genera esperanza. Yo voy a dar un paso adelante de manera colectiva, feminista, con vosotras. Vamos a sumar desde abajo y diciendo que sí, que vamos a cambiar la vida de la gente» ha dicho.

Sumar es un movimiento ciudadano que «quiere levantar un proyecto de país para la próxima década, para el siglo XXI». Díaz ha señalado que en España ha habido cuatro grandes proyectos de país. «El de Adolfo Suárez, culminar la transición hacia la democracia. No digo que los avale, pero son hechos. El segundo el de Felipe González, con modernización. El tercero, Aznar, liberalizar nuestro país, donde toda España era urbanizable. El cuarto el de Zapatero, completar una parte del Estado del Bienestar».

«Ahora toca que desde Sumar levantemos un proyecto del presente, necesitamos todas las inteligencias y todos los afectos. Yo estoy trabajando a diario con normas que son del pasado. Nuestro país no se ha repensado desde el siglo pasado. Estamos dando salida a problemas complejos con soluciones que beben de fuentes del pasado. Que lo hagamos con normas que lo hagan pensando el futuro», ha dicho. Al acto han acudido personajes públicos, trabajadores, sindicalistas y activistas de distintas formaciones.